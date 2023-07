Eigengewächs kehrt in den Schönheider Wolfsbau zurück

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe treiben ihre Kaderplanungen für die kommende Saison 2023/2024 in der Regionalliga Ost weiter voran und präsentieren mit ihrem...

Schönheide. (PM Wölfe) Die Schönheider Wölfe treiben ihre Kaderplanungen für die kommende Saison 2023/2024 in der Regionalliga Ost weiter voran und präsentieren mit ihrem zweiten Neuzugang ein echtes Schönheider Eigengewächs und einen Heimkehrer.

So wechselt Lukas Lenk von den Chemnitz Crashers zurück zu seinem Heimatverein ins Erzgebirge.

Für Lukas Lenk (Foto: Ellen Hertel) begann von Kindesbeinen an alles im Schönheider Wolfsbau, bevor sein Weg über die SG Schönheide / Crimmitschau zunächst nach Weißwasser und Dresden führte, wo er bis 2014 in der Schüler- und Jugendbundesliga spielte. Es folgte eine Saison beim EV Regensburg in der DNL, ehe er zur Saison 2015/2016 zu den Höchstadt Alligators wechselte, für welche er bis zur Spielzeit 2018/2019 aktiv war.

In der Saison 2019/2020 schon einmal zurück bei den Wölfen, folgten danach die Eispiraten Crimmitschau, Rostock Piranhas und zuletzt die Chemnitz Crashers, für welche er jeweils eine Saison auflief.

Nach drei Jahren kehrt Lukas Lenk nun zum zweiten Mal zu seinem Heimatverein zurück.

Wölfe-Coach Sven Schröder zur Rückkehr von Lukas Lenk nach Schönheide: „Lukas hätte auch schon letzte Saison bei uns spielen können, doch es gab Kommunikationsprobleme und diese wurden nun in einem ehrlichen Gespräch ausgemerzt. Es ist für den Verein und die Region gut, wenn Spieler die hier groß geworden sind auch bei ihrem Heimatverein in der ersten Mannschaft spielen. Sportlich steht Lukas außer Frage. Er bereichert ein Team mit seiner Kreativität und Technik und wird uns mehr Qualität in der Tiefe verleihen.“

