EigengewÃ¤chs bleibt â€“ Manuel MÃ¼ller verlÃ¤ngert Vertrag

Landsberg. (PM HCL) Mit Manuel Müller bleibt dem HC Landsberg eines der jungen vielversprechenden Talente erhalten. Der 20-jährige Stürmer bleibt auch in der kommende...

Landsberg. (PM HCL) Mit Manuel Müller bleibt dem HC Landsberg eines der jungen vielversprechenden Talente erhalten.

Der 20-jährige Stürmer bleibt auch in der kommende Saison ein Riverking. Manu geht trotz seines jungen Alters bereits in die dritte Saison im Seniorenbereich beim HCL. Obwohl Müller durch Verletzungsprobleme in der vergangenen Saison eingeschränkt war, konnte er in 22 Spielen 17 Punkte zum Erfolg seiner Mannschaft beitragen.

Manuel Müller zählte bereits im DNL-Team zu den absoluten Leistungsträgern und erzielte in 80 Spielen 104 Punkte. Er wird weiterhin mit der Nummer 89 auf dem Eis stehen.

Vizepräsident Michael Grundei: „Wir freuen uns, dass wir mit Manu auch in der kommenden Saison planen können. Er ist immer noch sehr jung, hat aber richtig viel Talent. In der vergangenen Saison hatte er wirklich viel Pech mit seinen Verletzungen, konnte aber dennoch tolle Leistungen abrufen. Wir freuen uns auf die kommende Saison und sind überzeugt, dass er die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen wird.“

Trainer Martin Hoffmann: „In Manu steckt viel Potenzial. Ich freue mich, dass wir gemeinsam daran arbeiten können, dies in der kommenden Spielzeit aufs Eis zu bringen. Wenn er verletzungsfrei bleibt, dann werden wir sicher eine tolle Entwicklung sehen.“

Manuel Müller: „Wir sind bereits heiß auf die neue Saison und wollen da natürlich unbedingt in die Play-Offs. Das wird nicht einfach, aber wir arbeiten jetzt schon hart im Sommertraining. Ich freue mich, dass ich weiter Teil der Mannschaft sein kann. Mit der Unterstützung unserer fantastischen Fans wird das sicher wieder eine tolle Saison!“