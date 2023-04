EigengewÃ¤chs bindet sich weiter an die Augsburger Panther

Augsburg. (PM Panther) Nach Justin Volek können die Panther die Vertragsverlängerung mit einem weiteren begehrten U23-Spieler vermelden. Verteidiger Niklas Länger wird in der Saison...

Augsburg. (PM Panther) Nach Justin Volek können die Panther die Vertragsverlängerung mit einem weiteren begehrten U23-Spieler vermelden.

Verteidiger Niklas Länger wird in der Saison 2023-24 ligaunabhängig für Augsburg auflaufen.

Niklas Länger durchlief den kompletten Nachwuchs des Augsburger EV und alle U-Nationalmannschaften des Deutschen Eishockey-Bundes. In der Saison 2019-20 stand der gebürtige Augsburger dann erstmalig im PENNY DEL-Kader der Panther. Mittlerweile kommt der 186 cm große und 89 kg schwere Linksschütze auf 97 Einsätze in der Deutschen Eishockey Liga. In der abgelaufenen Hauptrunde spielte Länger durchschnittlich zwölf Minuten pro Partie, 600:27 Minuten in Summe bedeuten die neuntmeiste Eiszeit aller U23-Verteidiger der Liga. Trotz anderer Optionen entschied sich das 21-jährige Eigengewächs nun für einen Verbleib in der Fuggerstadt.

„Die Augsburger Panther sind mein Heimatverein und bedeuten mir viel. Ich sehe den Club trotz des möglichen Abstiegs weiter als perfekten Ort für meine sportliche Weiterentwicklung. Christof Kreutzer hat mir einen klaren Plan aufgezeigt, welche Rolle ich im neuen Team spielen soll und wie er sich meine Zukunft vorstellt. Ich freue mich auf die neue Saison und hoffe, dass wir das letzte Jahr schnell vergessen machen können“, so Niklas Länger.

Christof Kreutzer ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass sich Niklas Länger für die Augsburger Panther entschieden hat. Wir wollen mit ihm auf wie neben dem Eis intensiv weiterarbeiten und helfen, einen noch besseren Spieler aus ihm zu machen. Mit seinem Fleiß und seiner Zielstrebigkeit bringt er wichtige Eigenschaften mit, seinen Weg als Profi zu gehen.“

12748 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München