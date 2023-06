Eigenbauspieler bleibt den Kassel Huskies erhalten

Kassel. (PM Huskies) Mit Verteidiger Tom Geischeimer bleibt ein weiterer Spieler den Schlittenhunden erhalten. 2002 in Kassel geboren, durchlief Tom sämtliche Nachwuchsmannschaften der Young...

Kassel. (PM Huskies) Mit Verteidiger Tom Geischeimer bleibt ein weiterer Spieler den Schlittenhunden erhalten.

2002 in Kassel geboren, durchlief Tom sämtliche Nachwuchsmannschaften der Young Huskies. Nach einem Abstecher zu den Starbulls Rosenheim, für die er in der Saison 2020/21 sein Debüt in der Oberliga gab, kehrte der 194cm große Verteidiger in seine Heimatstadt zurück. Neben seinem Engagement bei der U20 der EJ Kassel, für die er im Finale den entscheidenden Treffer zum Aufstieg in die DNL2 erzielte, kam Tom in der Saison 2021/22 auch bei den Profis der DEL2 Mannschaft zum Einsatz. In der abgelaufenen Saison lief er in 54 DEL2-Partien für die Nordhessen auf und erzielte seinen ersten Profitreffer, zudem absolvierte er acht Spiele beim Kooperationspartner Hammer Eisbären.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Tom hat vergangene Saison in seiner Entwicklung einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Aufgrund seiner Physis und seiner spielerischen Entwicklung, kann er zukünftig ein wichtiger Baustein unserer Defensive werden. Wir sind stolz darauf, ihn als Kasseler Eigengewächs in unseren Reihen zu haben.“

Tom Geischeimer: „Ich bin stolz, weiterhin für meine Heimatstadt und meinen Heimatverein spielen zu dürfen. Es tut sich diesen Sommer wieder einiges in unserem „Zwinger“ und ich kann es kaum erwarten, euch im August wieder hier zu sehen.“

