Eifel-Mosel BÃ¤ren suchen Spieler fÃ¼r 2020/2021

Bitburg. (PM Eifel Mosel Bären) Wie der Name schon verrät sind die Bären ein Verein, der hauptsächlich aus Spielern von Trier (Mosel) und Bitburg (Eifel) besteht. Der Klub sucht für alle Positionen Spieler.

Da es in Rheinland-Pfalz keinen richtigen Spielbetrieb (ausgenommen 1b Mannschaften) gibt, ist der Klub seit Jahren als Gast in anderen Verbänden unterwegs.

„Wir werden in der kommenden Saison wieder 5. Liga spielen. Wo genau klärt sich aktuell noch. Wer sich neben dem Eishockey eine berufliche Perspektive aufbauen will, ist bei uns herzlich willkommen. Natürlich besteht auch die Chance, bei uns Spielpraxis zu sammeln und/oder sich für Regional- oder Oberligavereine zu empfehlen. Neben einem guten Teamgeist bieten wir Ausbildung- und Arbeitsplätze in einer Region, wo sonst viele Urlaub machen. Zudem hat Trier eine sehr gute Universität, sowie eine Fachhochschule. Interessant kann auch die Nähe zu Luxemburg sein, wo man binnen weniger Minuten ist. Auch bei der Wohnungssuche sind wir behilflich“, so der Klub in einer Mitteilung.

Interesse geweckt???

Wer mehr wissen will, sollte einfach eine Nachricht per mail an double-mm@gmx.de senden.