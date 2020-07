Eifel-Mosel BÃ¤ren bereiten sich auf die Saison 2020/2021 vor !!!

Bitburg. (PM EMB) Lange war es ruhig was durch Corona nicht zu vermeiden war. Die Zeit wurde jedoch genutzt um sich den Familien und...

Bitburg. (PM EMB) Lange war es ruhig was durch Corona nicht zu vermeiden war. Die Zeit wurde jedoch genutzt um sich den Familien und den Freunden (soweit erlaubt) zu widmen. Die Eifel Mosel Bären haben die Zeit aber auch genutzt und die Köpfe zusammengesteckt, um zu schauen und zu überlegen wie die mittelfristige Zukunft aussieht. Dazu an anderer Stelle mehr.

Jetzt ist es an der Zeit, da einige Dinge wie Training in größeren Gruppen, Besuch des Fitnessstudios etc. wieder erlaubt sind, die vollen Akkus hochzufahren und Richtung Saison 2020/2021 zu schauen.

Am vergangen Samstag fand eine Videokonferenz Spielbetrieb Saison 2020/2021 Hessen statt. Verschiedene Vereinsvertreter diskutierten und überlegten in entspannter Atmosphäre, wie es in der kommenden Saison weitergehen soll.

Hier kurz zusammengefasst die wichtigsten Punkte aus dieser Konferenz was die Bären betrifft:

– Die Bitburger spielen in der Hessenliga gemeinsam mit Kassel 89ers, Frankfurter Löwen, Eintracht Frankfurt 1, RT Bad Nauheim und als neuer Gegner der EC Lauterbach.

– Saisonstart ist für Mitte Oktober 2020 geplant.

– Gespielt wird in einer 1,5 Runde. Was dies genau bedeutet erläutern wir bei der Bekanntgabe des Spielplans.

– Am Ende der Saison gibt es ein Final 4 Turnier, wo die Plätze 1-4 am letzten März Wochenende in Lauterbach den Hessenmeister ausspielen.

– Zusätzlich ist, je nach Resonanz, ein Ligapokal geplant. Wie dieser durchgeführt und aussehen wird ist noch in Klärung.

Die Termine und die Gestaltung des Ligapokal werden in einer separaten Tagung Ende August besprochen. Dies alles ist unter jetzigen Bedingungen geplant. Ob dies alles so bleibt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. In Bitburg ist man jedoch guter Dinge und freuet sich auf eine spannende und interessante Saison mit guten Gegnern und unseren tollen Fans.