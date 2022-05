Eidgenossen erhalten den Zuschlag! – Â«Wir freuen uns, dass die 2026 IIHF Eishockey-WM in der Schweiz stattfindetÂ»

Tampere. (PM SIHF) Die 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft findet in der Schweiz statt. Der Anlass wurde heute Vormittag vom Internationalen Eishockeyverband IIHF in Tampere (FIN)...

Tampere. (PM SIHF) Die 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft findet in der Schweiz statt.

Der Anlass wurde heute Vormittag vom Internationalen Eishockeyverband IIHF in Tampere (FIN) an die Swiss Ice Hockey Federation SIHF vergeben.

In vier Jahren wird es in der Schweiz ein grosses Eishockey-Fest geben. «Wir freuen uns sehr, dass wir die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 zugesprochen bekommen haben», sagt Michael Rindlisbacher, Präsident von Swiss Ice Hockey. Nachdem die 2020 IIHF WM wegen der Coronapandemie abgesagt werden musste, reichte Swiss Ice Hockey bei der IIHF eine neue Kandidatur für 2026 ein. Die Präsentation der Schweizer Kandidatur inklusive Premiere eines WM-Clips mit Statements von SIHF-CEO Patrick Bloch, Head Coach Patrick Fischer und A-Nati-Captain Nico Hischier fand gestern anlässlich des Jahreskongresses der IIHF in Tampere statt. Heute Vormittag vergaben die Delegierten des «IIHF Annual Congress» die 2026 IIHF Eishockey-WM einstimmig an die Schweiz. Luc Tardif, IIHF Präsident, sagt dazu: «Die Bewerbung der Swiss Ice Hockey Federation für die Organisation der 2026 IIHF WM hat uns abermals vollends überzeugt. Teams, Fans, Sponsoren und Medien werden erneut eine erstklassig organisierte Weltmeisterschaft erleben, dies dank modernster Stadien, kurzen Wegen, einer grossartigen Fan-Community sowie einem überzeugenden Nachhaltigkeitsansatz.»

Zürich und Fribourg sind Austragungsorte

Ausgetragen werden die WM-Spiele im Mai 2026 in den neuen Eishockey-Arenen von Zürich und Fribourg. «Mit diesen beiden Arenen können wir topmoderne Infrastrukturen für die teilnehmenden Mannschaften und genügend Platz für die Fans bieten», erklärt Patrick Bloch. Die Arena in Zürich fasst 11’000 Personen, die Arena in Fribourg bietet Platz für 7000 Fans. Sowohl die involvierten Eishockeyclubs, die ZSC Lions und der HC Fribourg-Gottéron, als auch die Städte und Kantone Freiburg und Zürich freuen sich, Teil der 2026 IIHF WM zu sein. «Wir stiessen auf offene Türen, als wir im Rahmen der Erarbeitung unserer Kandidatur das Gespräch mit den Verantwortlichen suchten», erklärt Patrick Bloch. Inzwischen seien alle Verträge unterzeichnet und die weiteren Planungsarbeiten könnten zügig in Angriff genommen werden.

Zusammenarbeit mit Infront

Die Organisation und nationale Vermarktung der 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft wird die SIHF im Rahmen eines 50/50 Joint Ventures gemeinsam mit Infront umsetzen. Das internationale Sportmarketing-Unternehmen hat den Verband bereits in der Bewerbungsphase unterstützt. Bruno Marty, SVP ProSports von Infront, erklärt: «Eishockey ist nicht nur eine der drei populärsten Sportarten in der Schweiz, das Land gehört auch zu den Top-Eishockeynationen weltweit und bietet zudem modernste Infrastruktur. Das sind beste Voraussetzungen für eine mitreissende und hochklassige 2026 IIHF WM, sowohl für die Zuschauer vor Ort und an den Bildschirmen weltweit als auch für alle Sponsoren. Infront wird mit seiner 40-jährigen Expertise im Welteishockey dazu beitragen, in der Schweiz einen Höhepunkt des Sportjahres 2026 zu realisieren.»

Nachwuchs-Weltmeisterschaften ebenfalls in der Schweiz

Die 2026 IIHF WM ist nicht die einzige Eishockey-Weltmeisterschaft, die am heutigen IIHF-Jahreskongress in die Schweiz vergeben worden ist. Auch die U18-Herren-WM im April 2023 und die U18-WM der Frauen im Januar 2024 werden in der Schweiz ausgetragen. «Dass wir heute gleich dreimal jubeln dürfen, ist sensationell», freut sich Bloch, «es zeigt uns, dass der internationale Verband unseren Kompetenzen vertraut und unsere Qualität schätzt. Wir setzen alles daran, sowohl für die Nachwuchsmannschaften als auch für die besten Teams der Welt unvergessliche WM-Erlebnisse zu schaffen.»

Staat, Stadt und HC Fribourg-Gottéron SA freuen sich auf Austragung der Eishockeyweltmeisterschaft 2026!

Fribourg. (PM HC F-G) Der Staat Freiburg, die Stadt Freiburg und der HC Fribourg-Gottéron SA freuen sich, 2026 die Eishockeyweltmeisterschaft durchführen zu dürfen.

Ab heute werden sie in einer Partnerschaft mit dem Organisationskomitee der Swiss Ice Hockey Federation zusammenarbeiten, damit sowohl die Organisatoren als auch die Mannschaften und das Publikum an dieser Sportgrossveranstaltung in Freiburg ideale Bedingungen vorfinden werden. Als zweiter Austragungsort wurde Zürich gewählt.

Jetzt steht es fest! Heute Morgen hat die International Ice Hockey Federation am Rande der Weltmeisterschaft, die zurzeit in Finnland stattfindet, die Organisation der Austragung 2026 an die Schweiz vergeben. Als Austragungsorte wurde wie erwähnt Zürich und Freiburg gewählt. Zuvor hatte das Organisationskomitee der Swiss Ice Hockey Federation mit der Stadt und dem Staat Freiburg einen Vertrag über die Beiträge der beteiligten Parteien abgeschlossen.

36 Jahre nachdem Freiburg diesen internationalen Spitzenwettkampf 1990 zusammen mit Bern ausgetragen hatte, kommt der Anlass nun zurück in die Saanestadt. Für den Kanton, für die Stadt Freiburg und für den HC Fribourg-Gottéron SA ist dies eine einmalige Gelegenheit, Freiburg in der Schweiz und in der Welt ins Scheinwerferlicht zu rücken und seine Willkommenskultur und sein Know-how zur Geltung zu bringen. Die drei Partner werden sich ausserdem dafür einsetzen, dass der Anlass vor und nach dem Wettkampf ein Sportfest für die ganze Freiburger Bevölkerung wird, und ihn dazu nutzen, die Menschen zum Sporttreiben zu animieren.

In Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee werden die drei Freiburger Partner nun eine Ad-hoc-Projektorganisation bilden und die Vorbereitungsarbeiten in Angriff nehmen.