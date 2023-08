Ehrung fÃ¼r Caps-Ikone Rafael Rotter beim 1. Heimspiel

Artikel anhören Meister, MVP, Fanliebling Rafael Rotter lernte in seiner Heimatstadt Wien den Eishockeysport kennen. Nach wichtigen Lehrjahren in Salzburg und Nordamerika kehrte der...

Wien. (PM Capitals) Am Sonntag, 17. September, wird in der STEFFL Arena im Rahmen der „Rafael Rotter Night“, präsentiert vom Wiener Bezirksblatt, eine Caps-Ikone ganz besonders verabschiedet.

Die Rückennummer 6, die untrennbar mit Rafael Rotter verbunden ist, wird im Rahmen des ersten Liga-Heimspiels der Wiener gegen HK SZ Olimpija (Spielbeginn: 17:30 Uhr) gesperrt und ein Banner feierlich unter dem Dach der STEFFL Arena enthüllt. Der 36-jährige Angreifer, der seine Karriere beim EC Kitzbühel in der zweitklassigen Alps Hockey League fortsetzt, ist nach Phil Lakos der zweite Caps-Spieler, dem diese Ehre zuteilwird. Rotter wird an diesem Abend nicht nur das Ehrenbully durchführen, der Liebling des Wiener Publikums wird in der Public Area für Fotos und Autogramme zur Verfügung stehen

Meister, MVP, Fanliebling

Rafael Rotter lernte in seiner Heimatstadt Wien den Eishockeysport kennen. Nach wichtigen Lehrjahren in Salzburg und Nordamerika kehrte der Angreifer in die Bundeshauptstadt zurück und lief ab der Saison 2008/09 für die spusu Vienna Capitals auf. Rotter wurde durch seine leidenschaftliche und kompromisslose Spielweise schnell zum Publikumsliebling und ein essenzielles Kadermitglied. Die Verbindung zwischen den Wienern und dem Stürmer wurde in der Saison 2016/17 mit dem Meistertitel in der damaligen EBEL gekrönt. Eine Spielzeit später hob Rotter sein bereits hervorragendes Spiel noch einmal auf eine neue Ebene. In 54 Grunddurchgangsspielen konnte der Wiener 30 Tore erzielen und 41 Vorlagen für sich verbuchen, dafür wurde Rotter mit der „Ron Kennedy Trophy“ als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet. Unterbrochen durch ein einjähriges Intermezzo in Linz absolvierte Rafael Rotter 14 Spielzeiten in Diensten der spusu Vienna Capitals. Für das Team aus der Donaustadt ging der Wiener wettbewerbsübergreifend in 632 Spielen aufs Eis, nur Caps-Legende Phil Lakos und der aktuelle Kapitän Mario Fischer kommen auf mehr Einsätze in Gelb-Schwarz. Unerreicht sind jedoch Rotters 500 Punkte, die sich aus 147 Toren und 353 Vorlagen zusammensetzen – beides ebenfalls Rekordmarken.

Tickets ab heute erhältlich

Ein Vermächtnis dieser Art muss dementsprechend gewürdigt werden. Beim ersten Liga-Heimspiel gegen HK SZ Olimpija (Spielbeginn: 17:30 Uhr) werden die spusu Vienna Capitals die mit Rotter untrennbar verbundene Rückennummer 6 sperren und ein Banner feierlich unter dem Hallendach der STEFFL Arena enthüllen. Der Angreifer ist nach Phil Lakos der zweite Spieler, dem eine solche Ehre zuteilwird. Für AbonnentInnen der spusu Vienna Capitals gibt es an diesem Abend einen exklusiven Rafael-Rotter-Pin als Andenken. Tickets für die „Rafael Rotter Night“ gehen am heutigen Montag in den Verkauf und sind auf der Website der spusu Vienna Capitals, im HockeyStore70 in der STEFFL Arena oder beim Wien-Ticket Pavillon bei der Staatsoper erhältlich.

Rotter betont Dankbarkeit

„Diese Ehrung bedeutet mir sehr viel. Ich habe etliche Jahre in Wien spielen dürfen, dass meine Caps-Karriere so abgeschlossen wird, ist sehr schön. Für diese vielen Jahre möchte ich mich beim tollen Publikum dieser Stadt und Capitals-Präsident Hans Schmid bedanken. Ich bedanke mich außerdem bei der Caps-Organisation für diesen schönen Abschluss und freue mich schon auf den 17. September und darauf, euch offiziell goodbye sagen zu können“, erklärt Caps-Ikone Rafael Rotter.

