Ehrung der Oberliga-Hauptrundenmeister

München. (PM DEB) Am vergangenen Wochenende wurden die Hauptrundensieger der Oberliga Nord und Oberliga Süd geehrt.

Am Freitag, den 3. März 2023 überreichte DEB-Ligenleiter Markus Schubert den Meisterpokal an die Hannover Scorpions. Zwei Tage später durften sich auch die Blue Devils Weiden über ihre Trophäe, übergeben von DEB-Generalsekretär Claus Gröbner, freuen.

Hannover Scorpions schließen die Hauptrunde der Oberliga Nord auf Tabellenplatz eins ab

Die Hannover Scorpions haben sich ihren Hauptrundensieg in der Oberliga Nord mit einem deutlichen Vorsprung von 32 Punkten auf die zweitplatzierten Titelverteidiger Saale Bulls Halle gesichert. Somit war den Scorpions der Titel bereits neun Spieltage vor Hauptrundenschluss nicht mehr zu nehmen. Mit Allan Mc Pherson und Pascal Aquin hatten die Hannoveraner zwei Spieler mit unglaublichen Plus-Minus-Statistiken von 84 bzw. 79 in ihren Reihen.

Blue Devils Weiden sichern sich den Meistertitel in der Oberliga Süd

Zum zweiten Mal in Folge sichern sich die Blue Devils Weiden den Meistertitel in der Oberliga Süd. Fünf Spieltage vor Ende der Hauptrunde waren die Devils nicht mehr aufzuhalten und verwiesen die Starbulls Rosenheim auf Platz zwei der Tabelle. Im Team der Oberpfälzer stand mit Jaroslav Hübl der Goalie mit der höchsten Fangquote (93,1 Prozent) der Liga zwischen den Pfosten.

Die ersten Partien der Playoffs sind für den 17. März 2023 angesetzt. Die Meister beider Staffeln starten mit Heimrecht in die Best-of-Five Serie.

DEB-Ligenleiter Markus Schubert: „Wir konnten beide Oberliga-Staffeln in dieser Saison erstmals wieder komplett zu Ende spielen, was in den vorherigen Spielzeiten nicht möglich war. Durch die Bemühungen und Engagements der Clubs wurden uns spannende Spiele und tolle Höhepunkte in der Hauptrunde präsentiert. Eines der Highlights war das Wintergame im letzten Dezember, zwischen den Hannover Scorpions und den Hannover Indians vor über 35.000 Zuschauern.“

DEB-Vizepräsident Marc Hindelang (Verantwortungsbereich LEV/Oberligen): „Sicherlich gehen die Meister der beiden Staffeln als Favoriten ins Playoff-Rennen. Aber die bisherige Saison hat gezeigt, dass der Kreis der Mannschaften, die um die Oberliga Meisterschaft mitspielen viel größer ist und erfahrungsgemäß auch ein Überraschungsteam auftaucht, das die Favoriten ärgern wird. Besonders reizvoll ist dabei auch der Nord-/Süd Überkreuzvergleich auf den wir uns gleich nach den Pre-Playoffs ab dem Achtelfinale freuen können.“

Weitere ausführliche Informationen zu den Oberliga Playoffs gibt es unter:

https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-playoffs/?divisionId=12028

