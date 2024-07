Ehrgeiziger StÃ¼rmer ackert weiter in der Landeshauptstadt â€“ Allrounder Tobias Treichl bleibt ein Luchs

München. (PM MEK) Nach einer sehr kurzen ersten Saison in München und einer erfolgreichen Bestätigung seiner Leistungen im vergangenen Winter möchte Tobias Treichl im...

München. (PM MEK) Nach einer sehr kurzen ersten Saison in München und einer erfolgreichen Bestätigung seiner Leistungen im vergangenen Winter möchte Tobias Treichl im kommenden Winter noch einen draufsetzen.

Dieses Vorhaben will der ambitionierte Forward im Münchner Westen umsetzen.

Bevor Tobias im Luchsbau aufschlug, kam er in seiner Heimatstadt Landsberg in den Genuss einer hochwertigen Eishockeyausbildung. Beim HC Landsberg spielte der 1,84 Meter große Stürmer in der Jugend- und der Junioren-Bundesliga und konnte sich somit schon früh auf höchstem Niveau mit den besten Spielern seines Jahrgangs messen. Seinen größten Erfolg im Herrenbereich feierte er beim ESV Buchloe. Dort war Tobias, diesmal als Verteidiger, in der Saison 2019/20 Teil der Aufstiegsmannschaft in die Bayernliga. Den Schritt in die höchste bayrische Eishockeyliga ging er jedoch nicht mehr mit.

Nach einer Pause vom Eissport packte Tobias im Winter 2022 wieder die Lust auf Eishockey im bayrischen Ligabereich. Nachdem er seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile nach München verlagert hatte, bot sich der Münchner EK als Verein für sein Comeback an. Dieses Comeback kann definitiv als erfolgreich bezeichnet werden. Schon in seinem ersten Einsatz im Luchsrudel war erkennbar, dass der Neuluchs nicht nur auf hohem Niveau Eishockey erlernt hat, sondern auch Erfahrungen auf vielen verschiedenen Positionen gesammelt hat. Tobias ist ein ausdauernder und unnachgiebiger Forechecker, der seinen Gegenspielern keine noch so kleine Ruhepause gönnt. Am Puck agiert er mannschaftsdienlich und schlägt in geeigneten Momenten effizient zu. Gleich in seinem ersten Spiel für die Luchse in der Spielzeit 2022/23 schnürte er einen Doppelpack, und in der darauffolgenden Saison 2023/24 konnte er diese Ausbeute verdoppeln. Der agile Forward erzielte in elf Pflichtspieleinsätzen vier Treffer und belegte in der mannschaftsinternen Torschützenliste somit den fünften Platz.

Tobias trägt jedoch auch außerhalb purer Counting Stats zum mannschaftlichen Erfolg der Luchse bei. Der große Stürmer besitzt einen gesunden Ehrgeiz, reflektiert jede abgeschlossene Saison und bereitet sich zielgerichtet auf den nächsten Winter vor. Auf dem Eis gibt er stets alles für seine Mannschaftskameraden und setzt die Anweisungen seines Trainers stets bestmöglich um. In der Kabine verbreitet er stets gute Laune und leistet seinen Beitrag zum ausgezeichneten Teamspirit der Luchse.

Obwohl er seine Torausbeute im Vergleich zur Vorsaison steigern konnte, will Tobias im kommenden Winter mehr – mehr Spiele, mehr Tore, mehr Punkte und mehr Siege für seine Mannschaft. Sehr zur Freude der sportlichen Leitung des MEK will er dieses Vorhaben als Spieler des Münchner EK umsetzen.