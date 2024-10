Ehrennadel in Silber fÃ¼r Holger Lenk Anerkennung fÃ¼r auÃŸergewÃ¶hnliches Engagement im Eissport

Schönheide. (PM Wölfe) In Anerkennung seiner herausragenden Verdienste um die Förderung des Eissports im Land Sachsen wird Holger Lenk die Ehrennadel in Silber verliehen....

Schönheide. (PM Wölfe) In Anerkennung seiner herausragenden Verdienste um die Förderung des Eissports im Land Sachsen wird Holger Lenk die Ehrennadel in Silber verliehen.

Diese Ehrung würdigt seinen unermüdlichen Einsatz und seine Leidenschaft für den Nachwuchssport, der seit fast drei Jahrzehnten unzählige junge Talente im Eishockey hervorgebracht hat.

Bereits seit 1996, als der damalige EHV Schönheide seine Nachwuchsarbeit wieder intensivierte, ist Holger Lenk (im Bild vorne links) als „Mann der ersten Stunde“ untrennbar mit der Entwicklung des Vereins verbunden. Mit seiner kontinuierlichen und engagierten Arbeit hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass zahlreiche junge Spieler ihre sportliche Heimat in Schönheide fanden und sich zu Leistungsträgern in der ersten Mannschaft entwickeln konnten.

Besonders hervorzuheben ist sein Einfluss auf die Karriereentwicklung von Talenten, die unter seiner Ägide auch international Anerkennung fanden. So konnten mit Dana Friedrich, Anastasia Gruß und Luca Gläser drei Spielerinnen und Spieler, die ihre ersten Schritte auf dem Eis in Schönheide machten, in den Nachwuchs-Nationalmannschaften Deutschlands bei Weltmeisterschaften ihr Können unter Beweis stellen.

„Holger Lenk hat mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Leidenschaft nicht nur in Schönheide, sondern den gesamten Eissport in Sachsen nachhaltig geprägt. Sein Einsatz und seine Hingabe für die Förderung junger Talente sind beispielhaft und verdienen höchste Anerkennung.“, so Jörg Reimann (im Bild vorne rechts) vom Sächsischen Eissportverband am vergangenen Samstag vor dem Meisterschaftsauftakt der Schönheider Wölfe.

Die Verleihung der Ehrennadel in Silber ist ein Zeichen der Wertschätzung für Holger Lenks unermüdlichen Einsatz für den Eissport in der Region und sein Wirken als Vorbild für kommende Generationen von Sportlern und Trainern. Der Schönheider Wölfe e.V. und die gesamte Eissportgemeinschaft in Sachsen sind stolz, einen solch engagierten Mitstreiter in ihren Reihen zu haben.

Mit dieser Auszeichnung wird nicht nur Holger Lenk, sondern auch das Engagement all jener gewürdigt, die mit Leidenschaft und Tatkraft zur Entwicklung des Eissports in Sachsen beitragen.