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EHF Passau Black Hawks

EHF Passau Black Hawks stellen Weichen für die Zukunft

26. Juni 20261 Mins read13
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von links: Florian Gruber, Andreas Weber, Josef Gelhart - © Passau Black Hawks
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Passau. (PM EHF) Bei der Jahreshauptversammlung des EHF Passau Black Hawks e.V. in der Partner-Lounge der Eisarena Passau standen die organisatorische und sportliche Weiterentwicklung des Vereins, die Nachwuchsarbeit sowie die Neuwahl der Vorstandschaft im Mittelpunkt.

Insgesamt nahmen 32 Personen an der Versammlung teil, darunter 20 Mitglieder.

Der Vorsitzende Andreas Weber erläuterte die Struktur zwischen dem eingetragenen Verein und der Spielbetriebs-GmbH. Der Verein ist weiterhin für den Nachwuchs- und Hobbybereich verantwortlich und stellt die für den Oberliga-Spielbetrieb erforderlichen Nachwuchsmannschaften. Die erste Mannschaft ist organisatorisch und wirtschaftlich in der Spielbetriebs-GmbH gebündelt.

Fabian Semsch, Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH, gab einen Ausblick auf die kommende Saison. Der Aufbau neuer Strukturen, die Erweiterung des Gesellschafterkreises sowie die Gespräche mit Sponsoren und Spielern stehen derzeit im Fokus. Mehrere Spielerverträge konnten bereits verlängert werden. Janik Engler bleibt in Passau und bildet gemeinsam mit Marco Eisenhut das Torhütergespann der kommenden Saison.

Finanziell blickt der Verein auf eine herausfordernde Saison zurück. Die Kassenprüfung ergab keine Beanstandungen; die Vorstandschaft wurde von den Mitgliedern entlastet.

Beschlossen wurde zudem eine Anpassung der Beitragssatzung zum 1. September 2026. Die Mitgliedsbeiträge im Nachwuchs- und Hobbybereich werden teilweise erhöht, um steigenden Kosten bei Trainern, Busfahrten und weiteren Vereinsausgaben zu begegnen. Gleichzeitig werden Torhüter im Nachwuchsbereich entlastet und der Geschwisterbonus erhöht.

Sportlich konnte der Nachwuchs der Black Hawks auf eine erfolgreiche Saison 2025/2026 zurückblicken. Die U15 gewann die Landesligameisterschaft, die U17 erreichte erneut das Endturnier und belegte den dritten Platz. Insgesamt wurden elf Nachwuchsspieler aus den Jahrgängen 2012 bis 2014 für Maßnahmen des BEV und DEB berücksichtigt. Zudem konnte der Verein im DEB-Sterneprogramm den zweiten Stern halten.

Bei der turnusgemäßen Vorstandswahl wurden Andreas Weber, Josef Gelhart und Florian Gruber für die kommenden zwei Jahre in den Vorstand gewählt.
Die neue Vorstandschaft will die positive Entwicklung des Vereins fortsetzen und setzt dabei weiterhin auf engagierte Ehrenamtliche, starke Nachwuchsarbeit und die Unterstützung von Mitgliedern, Fans und Sponsoren.
Die Jahreshauptversammlung endete um 20:52 Uhr. Anträge waren nicht eingegangen. -czo

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