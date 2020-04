EHC ZweibrÃ¼cken treibt Planungen voran – Regionalliga SÃ¼dwest voraussichtlich mit neun Teams

Zweibrücken. (PM EHC) Auch in Zeiten von Covid 19 ist der EHC Zweibrücken natürlich nicht untätig. Die Regionalliga Saison 2020/2021 wirft ihren Schatten voraus....

Zweibrücken. (PM EHC) Auch in Zeiten von Covid 19 ist der EHC Zweibrücken natürlich nicht untätig.

Die Regionalliga Saison 2020/2021 wirft ihren Schatten voraus.

Mit den Bisons Pforzheim nimmt der Meister der Landesliga Saison 2019/2020 sein Aufstiegsrecht wahr und wird in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Südwest an den Start gehen.

Somit wird die Liga, aller Voraussicht mit neun Vereinen starten. Die offizielle Meldefrist der Mannschaften endet am 31.05.2020.

Im Einzelnen sind das die folgenden Teams.

HEC Heilbronn

SC Bietigheim-Bissingen 1b

EV Ravensburg

EC Eppelheim

Stuttgarter EC

ESC Hügelsheim

EKU Mannheim

CFR Pforzheim

EHC Zweibrücken

Hier und da werden auch schon die ersten Neuzugänge der Vereine gepostet. Auch die Hornets befinden sich in aussichtsreichen Verhandlungen mit dem ein oder anderen Neuzugang. Allerdings ist die sogenannte Tinte noch nicht trocken, somit kann es noch etwas dauern, bis Konkretes vermeldet werden kann.

Primär werden mit allen Spielern des letztjährigen Kaders Gespräche geführt. Aufgrund der aktuellen Corona Situation nicht persönlich. Die Resonanz ist sehr positiv und vielversprechend. Der Großteil der Mannschaft hat die Bereitschaft signalisiert auch in der nächsten Saison das Trikot der Hornets zu tragen.

An dieser Stelle möchte der Club jetzt schon erwähnen, dass sich das Gesicht des Teams etwas verändern wird. Nach heutigem Stand wird es neben den Neuzugängen auch Abgänge geben.

Auch hierüber will man berichten, wenn der Zeitpunkt gekommen ist.

Auch im Bereich der 1b und den Jugendmannschaften sind die Planungen am Laufen. Hier befindet sich der Jugendobmann im fleißigen Austausch mit den entsprechenden Mannschaften sowie Trainern und Betreuern.