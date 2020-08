EHC ZweibrÃ¼cken startet in der Regionalliga SÃ¼dwest, hat aber noch wenig Planungssicherheit

Zweibrücken. (PM EHC) Die Hornets werden in der Saison 2020/2021 mit der ersten Mannschaft am Spielbetrieb der Regionalliga Südwest teilnehmen. Bezüglich Beginn, Teilnehmer und...

Zweibrücken. (PM EHC) Die Hornets werden in der Saison 2020/2021 mit der ersten Mannschaft am Spielbetrieb der Regionalliga Südwest teilnehmen.

Bezüglich Beginn, Teilnehmer und Modus liegen noch keine Informationen vor. Geplanter Saisonstart ist im Oktober.

Jeder der teilnehmenden Vereine, musste bis Donnerstag seine Stimme für einen Spielmodus bei der Ligen Leitung abgeben. Der endgültige Spielmodus wird durch Mehrheitsbeschluss erfolgen.

Der EHC hat sich für die Austragung einer „eineinhalbfach Runde mit Playoff Spielen“ ausgesprochen. Sobald die Entscheidung vorliegt werden wir hierzu informieren.

Ebenfalls grünes Licht wurde von den verantwortlichen der Ice Arena gegeben. Ab spätestens Oktober wird es Eis in der Peter Cunningham Arena geben. Der Beginn des Eistrainings wird demnach nicht, wie in den Vorjahren, im September beginnen können.

Zum Thema Zuschauerzahlen und Dauerkarten können wir folgendes bekannt geben.

Aufgrund der gültigen Pandemie Gesetze in Rheinland-Pfalz sind für Veranstaltungen in der PCM Arena eine maximale Zuschauerzahl von 250 freigegeben. Dies gilt vorläufig bis zum 30.08.2020.

Diese Zahl stellt den EHC vor erhebliche finanzielle Herausforderungen. Bei einem letztjährigen Zuschauerschnitt von 750 fehlt ein mittlerer fünfstelliger Betrag in der Finanzierung der zukünftigen Spielzeit.

Daher prüfen und planen wir diverse Möglichkeiten wie Streamingdienste oder Retter Pakete, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Positive Nachrichten haben wir von vielen unserer Sponsoren erhalten, die sowohl in guten wie in schlechten Zeiten hinter den Hornets stehen. Auch die Mannschaft setzt positive Signale und ist zu Einsparungen bei den Aufwandsentschädigungen bereit.

In diesen Zeiten müssen wir alle näher zusammenrücken und jeder sollte seinen Teil dazu beitragen, um den ganzen Verein am Leben zu halten. Die zahlreichen Fans werden in diesen Zeiten hoffentlich Verständnis aufbringen und weiter zu den Hornets stehen. Auch wenn im worst Case nur 250 Zuschauer den Spielen anwesend sein dürfen. Stand heute wird es auch keine Tageskarten zu den Heimspielen des EHC geben. Da alle Personenrelevanten Daten erfasst werden müssen, wird der Verkauf ausschließlich über Dauerkarten erfolgen. Fakt ist auch, dass Tragen einer Mund und Nasenschutz Maske, sowie ein Abstand von drei Metern auf der Tribüne. Stehplätze sind Tabu. Ein passendes Hygienekonzept ist in Bearbeitung.

Die verschobene Mitgliederversammlung mit Neuwahlen soll im September stattfinden.

Uns ist es wichtig, euch diese Informationen nicht vorzuenthalten.

Die Hornets freuen sich über jede Hilfe, Spende und neue Vereinsmitglieder, um den kompletten Spielbetrieb des EHC inklusive 1B und allen Nachwuchsmannschaften aufrecht zu erhalten.

Bitte habt Verständnis für die aktuelle Situation.

Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir euch weiter auf dem Laufenden halten.