EHC Winterthur verstärkt sich mit finnischem Stürmer

Winterthur. (PM EHC) Als Ersatz für den verletzten Kanadier Matt Wilkins holt der EHC Winterthur bis zum Saisonende Atte Karppinen in die Eulachstadt.

Atte Karppinen spielte zuletzt in der ersten slowakischen Liga bei HK 32 Liptovsky Mikulas. Zuvor war der knapp 24-jährige Stürmer in der zweithöchsten finnischen Liga bei IPK und bei den Black Wings aus Linz in der höchsten österreichischen Liga tätig.

Geschäftsführer und Sportchef Mario Antonelli zur finnischen Verstärkung: “Karppinen ist ein Stürmer mit einem ausgeprägten Hockey-IQ. Zudem verfügt er über einen guten Schuss. Wir erhoffen uns von ihm gute Impulse in der Offensive und durchaus auch den einen oder anderen Skorerpunkt.”