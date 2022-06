EHC Winterthur verpflichtet zwei Verteidigertalente

Winterthur. (PM EHC) Mit Dario Bartholet und Aaro Törmänen stehen für die kommende Saison 22/23 zwei weitere Talente im Kader des EHC Winterthur. Die...

Die beiden Verteidiger verfügen bereits über einige Erfahrung in der Swiss League.

Der 21-jährige Bartholet stammt aus dem Nachwuchs des SC Rheintal. Nach dem Wechsel zum EHC Kloten, kam er nach Einsätzen im Nachwuchs, in den vergangenen zwei Saisons zu fast 100 Einsätzen im Fanionteam der Flughafenstädter. Zum Schluss der vergangenen Saison konnte Dario Bartholet mit dem HC Ajoie Erfahrungen in der National League sammeln.

Aaro Törmänen ist ebenfalls 21-jährig. Er wechselt vom HC Thurgau in die Eulachstadt. Der Finne mit Schweizer Lizenz spielte zunächst in der U20 Elit des EHC Biel/Bienne. Danach kam er zu Einsätzen in der Swiss League beim SC Langenthal und dem HC La Chaux-de-Fonds. In der vergangenen Saison spielte er 47 Partien beim Kantonsnachbar HC Thurgau.

Sportchef Mario Antonelli zu den Neuverpflichtungen: „Dank Bartholet und Törmänen konnten wir unsere Defensive mit Talent und Speed ergänzen. Dario ist ein cleverer, verlässlicher Verteidiger, der uns hinten Stabilität geben wird. Aaro verfügt über Talent und den nötigen Hockey-Sense und kann bei uns Verantwortung übernehmen. Beides sind junge Spieler auf dem Weg nach oben; wir glauben bei beiden an ihr Potential, welches wir bestimmt noch weiterentwickeln können.

Beide Spieler haben einen Vertrag für eine Saison unterzeichnet.