EHC Winterthur verpflichtet Matt Fonteyne

Winterthur. (PM EHC) Die erste Ausländerposition besetzt der EHC Winterthur mit dem kanadischen Stürmer Matt Fonteyne.

Für den 25-jährigen Fonteyne ist Winterthur die erste Station ausserhalb Nordamerikas.

Matt Fonteyne stammt aus der Region südlich von Edmonton. Mit 15 Jahren wechselte Fonteyne in die Western Hockey League (WHL), eine der drei Top-Junioren-Ligen in Kanada. In fünf Saisons etablierte er sich bei den Everett Silvertips als zuverlässiger Skorer. Danach wechselte Fonteyne in die zweithöchste Amerikanische Liga, der American Hockey League (AHL) zu den San Jose Barracuda. Zuletzt spielte er für die University of Alberta in der kanadischen Universitäts-Liga USports, wo er auch das Captain-Amt inne hatte. Mit seinem Team wurde er letzte Saison Meister und in der abgelaufenen Spielzeit ins All-Star-Team gewählt.

Das erste Engagement ausserhalb von Nordamerika führt den jungen Kanadier nun nach Winterthur. Sportchef Christian Weber freut sich auf den neuen Stürmer: „Matt ist vielseitig einsetzbar, er kann sowohl als Flügel, als auch als Center eingesetzt werden. Dank seiner läuferischen Qualitäten passt er sehr gut in die Swiss League. Er ist ein guter Spielgestalter und Bully-Spieler.“

