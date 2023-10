EHC Winterthur verpflichtet Henrik Eriksson

Artikel anhören Winterthur. (PM EHC) Der EHC Winterthur reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Matt Fonteyne. Als Ersatz konnte der schwedische Stürmer Henrik Eriksson...

Artikel anhören Artikel anhören

Winterthur. (PM EHC) Der EHC Winterthur reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Matt Fonteyne.

Als Ersatz konnte der schwedische Stürmer Henrik Eriksson für zwei Monate engagiert werden.

Der 27-jährige Eriksson machte erstmals in der höchsten schwedischen Juniorenliga auf sich aufmerksam. Danach fasste er Fuss in der Alps Hockey League beim Kitzbüheler EC (AUT) und bei Ritten (I), wo er zum zuverlässigen Skorer avancierte.

Auch bei seinen weiteren Stationen in Norwegen und Nordirland trug er sich regelmässig in die Skorerlisten ein. In der vergangenen Saison wurde er mit den Belfast Giants Meister der Elite Ice Hockey League (UK).

Henrik Eriksson wird noch diese Woche am Trainingsbetrieb teilnehmen. Der erste Meisterschaftseinsatz wird für den Samstag gegen den HC Sierre angestrebt. Der EHC Winterthur hat mit dem Schweden einen Vertrag über zwei Monate vereinbart.

5479 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten