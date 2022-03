EHC Winterthur verlÃ¤ngert mit Jan Zwissler

Winterthur. (PM EHC) Mit dem 23-jährigen Stürmer können die Winterthurer eine weitere Saison auf einen wichtigen Spieler zählen. Jan Zwissler kam in der beendeten...

Winterthur. (PM EHC) Mit dem 23-jährigen Stürmer können die Winterthurer eine weitere Saison auf einen wichtigen Spieler zählen.

Jan Zwissler kam in der beendeten Saison aufgrund einer Verletzung nur zu 14 Einsätzen. Den Wert für das Team unterstrich er mit drei Toren in den beiden Pre-Playoff-Partien. Der Thurgauer wird nun eine weitere Saison in Winterthur auf Torejagd gehen.

Geschäftsführer und Sportchef Mario Antonelli zur Vertragsverlängerung: “Mit Jan können wir ein weiteres Puzzleteil ergänzen. Mit seiner Schnelligkeit und seinem Zug zum Tor, gehört er zur Kerngruppe, um welche wir unser Team stärken und stabilisieren können.”