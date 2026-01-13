Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC Winterthur stellt sich neu auf

13. Januar 20261 Mins read80
Winterthur. (PM EHC) Der EHC Winterthur richtet sich gemeinsam mit dem Verein (Nachwuchs, 2. Mannschaft, Senioren, Veteranen) und der Sport AG (1. Mannschaft) neu aus. Ziel der vertieften Zusammenarbeit ist es, Ressourcen gezielt zu vereinen, Strukturen weiter auszubauen und das leistungsorientierte Eishockey in Winterthur langfristig zu stÃ¤rken.

Im Fokus der neuen Ausrichtung steht zum einen der Ausbau effizienter und professioneller Strukturen in der GeschÃ¤ftsstelle durch die gezielte Nutzung von Synergien in den Bereichen Personal, Sponsoring, Kommunikation, Finanzen und Administration. Gleichzeitig werden im sportlichen Bereich die Grundlagen fÃ¼r eine durchgÃ¤ngige Entwicklung vom Nachwuchs bis zur 1. Mannschaft geschaffen.

Ein transparentes Controlling mit gegenseitigem Einsitz in der Clubleitung des Vereins sowie im Verwaltungsrat der Sport AG gewÃ¤hrleistet eine enge Abstimmung. Gleichzeitig bleiben die Entscheidungskompetenzen klar getrennt, wodurch die EigenstÃ¤ndigkeit von Verein und Sport AG jederzeit gewÃ¤hrleistet bleibt.

Mit dieser partnerschaftlichen und zukunftsorientierten Ausrichtung setzt der EHC Winterthur ein starkes Zeichen fÃ¼r KontinuitÃ¤t, ProfessionalitÃ¤t und nachhaltigen Erfolg im Winterthurer Eishockey.

Marcel Truninger, PrÃ¤sident des Vereins, sagt zur neuen Ausrichtung: Â«Eine effiziente Organisation und gezielte Nachwuchsarbeit gehÃ¶ren untrennbar zusammen. Mit der vertieften Zusammenarbeit schaffen wir klare Strukturen und eine nachhaltige Entwicklung vom Nachwuchs bis zur 1. Mannschaft.Â»

Rolf LÃ¶hrer, VerwaltungsratsprÃ¤sident der Sport AG, ergÃ¤nzt: Â«Diese gemeinsame Ausrichtung ist ein wichtiger Schritt fÃ¼r die Zukunft des Eishockeys in Winterthur. Ich bin Ã¼berzeugt, dass wir damit langfristig sportlichen Erfolg und organisatorische Effizienz sicherstellen.Â»

Trainerduo fÃ¼r die 1. Mannschaft steht fest

Auch sportlich setzt der EHC Winterthur auf KontinuitÃ¤t: FÃ¼r die Saison 2026/27 in der MyHockey League bilden Markus Studer als Headcoach und Adrian Wichser als Assistenztrainer erneut das Trainerduo. Im Rahmen der vertieften Zusammenarbeit bringen beide ihre umfassende Fach-/Sozialkompetenzen und langjÃ¤hrige Erfahrung kÃ¼nftig auch gezielt in den Junioren-Leistungsstufen ein.

