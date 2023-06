EHC Winterthur komplettiert Ausländer-Duo

Winterthur. (PM EHC) Die zweite Position des Ausländer-Duos wird ebenfalls mit einem Kanadier besetzt. Der 21-jährige Kanadier Josh Lawrence stürmt in der neuen Saison...

Winterthur. (PM EHC) Die zweite Position des Ausländer-Duos wird ebenfalls mit einem Kanadier besetzt. Der 21-jährige Kanadier Josh Lawrence stürmt in der neuen Saison für den EHC Winterthur.

Josh Lawrence stammt aus Fredericton (New Brunswick) im Osten Kanadas, nahe der Grenze zu den USA. Nach ersten Hockeyjahren in seiner Heimat und an der Hockey Academy der South Kent School (USA) fasste er bei den Saint John Sea Dogs in Kanada’s höchster Juniorenliga QMJHL Fuss.

In seiner vierten Saison bei den Sea Dogs verbuchte er 2021/22 erstmals über 100 Skorerpunkte und gewann mit seinem Team den Memorial Cup, die höchste Trophäe im Kanadischen Junioren-Eishockey. Die vergangene Saison begann Lawrence bei den Blainville-Boisbriand Armada. Nach 25 Spielen wechselte er im Rahmen eines Trade Deals zu den Halifax Mooseheads. Insgesamt sammelte er in der abgelaufenen Saison 150 Skorerpunkte.

Sportchef Christian Weber sieht viel Potential im Neuzuzug: „Josh ist ein sehr junger Spieler, der seine Profikarriere in Europa lancieren will. Trotz seines noch jungen Alters, ist er bereits ein versierter Spielmacher, der über ein gutes Auge für das Spiel verfügt. Zusätzlich mit seinem guten Schuss, macht es ihn zu einem kompletten Spieler.“

