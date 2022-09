EHC Winterthur holt zwei weitere StÃ¼rmer

Winterthur. (PM EHC) Der EHC Winterthur erweitert sein Kader für die kommende Saison mit zwei Stürmern. Der 21-jährige Gianluca Barbei wechselt von den Ticino...

Winterthur. (PM EHC) Der EHC Winterthur erweitert sein Kader für die kommende Saison mit zwei Stürmern.

Der 21-jährige Gianluca Barbei wechselt von den Ticino Rockets zum EHC WinterthurEHC Winterthur holt zwei weitere Stürmer. Der wendige Stürmer bringt Erfahrung aus drei Swiss League-Saisons mit. Barbei unterzeichnete einen Vertrag für eine Saison.

Mischa Ramel wird vom EHC Kloten fix für die nächste Saison ausgeliehen. Der 19-jährige Stürmer spielte zuletzt in der U20 Elit der Flughafenstädter und kam zu Einsätzen beim EHC Bülach in der My Hockey League.

Beide Spieler standen in den Vorbereitungsspielen des EHC Winterthur als Try-Out-Spieler im Einsatz.