EHC Winterthur besetzt Goalie-Positionen

Winterthur. (PM EHC) Ein Rückkehrer und ein Neuzuzug werden kommende Saison die Torhüter-Positionen beim EHC Winterthur besetzen.

Mit Damian Stettler kehrt ein bekanntes Gesicht für die nächsten zwei Saisons zurück nach Winterthur. Der 21-jährige Emmentaler stand in jüngerer Vergangenheit bereits schon auf Winterthurer Eis im Einsatz. „Ich freue mich auf die Zeit in Winterthur. Es warten Herausforderungen auf uns, an denen ich wachsen und mich weiterentwickeln kann. Sportlich will ich dem Team unbedingt weiterhelfen“, lässt sich der Rückkehrer zitieren. Mit starken Leistungen hinterliess Stettler jüngst einen überzeugenden Eindruck. In der Saison 21/22 fiel er kurz nach Saisonbeginn verletzungsbedingt bis Saisonende aus. Die auslaufende Saison bestritt Stettler beim SC Langenthal in der Swiss League.

Die zweite Torhüterposition besetzt der EHC Winterthur in der Saison 23/24 mit Michal Chmel. Der 27-jährige Tscheche mit Schweizer Lizenz weist Erfahrung aus der Swiss League bis hin zur 1. Liga auf. Chmel wechselt vom EHC Arosa aus der MyHockey League nach Winterthur. Im Team der Schanfigger kam Michal Chmel in der vergangenen Saison zu 16 Einsätzen. Chmel freut sich auf den EHC Winterthur: „Es ist mir eine Ehre für die Löwen auf dem Eis stehen zu dürfen und meine eigene Hockey-Geschichte weiterschreiben zu können.“

Auskunft für Medienschaffende: Alexander Keller, Geschäftsführer EHC Winterthur Sport AG

E-Mail: alexander.keller@ehc-winterthur.ch; Tel: 079 540 52 14

Bild: MCh, EHC Arosa

