EHC Waldkraiburg verzeichnet nach Abstieg eine Reihe an Abgängen

Waldkraiburg. (PM EHC) Nach der Saison ist vor der Saison, das war schon immer so und so macht dieses Spiel auch vor dem EHC...

Waldkraiburg. (PM EHC) Nach der Saison ist vor der Saison, das war schon immer so und so macht dieses Spiel auch vor dem EHC Waldkraiburg nicht halt.

Nach dem etwas ruhmlose Abstieg in der letzten Saison gibt es gleich einige Namen, die Ihren Hut in der Industriestadt nehmen, um sich künftig an anderer Stelle zu verdingen oder ihre wohlverdiente Hockey-Rente zu genießen.

Nun hat der Verein jene Namen bekanntgegeben, welche von nun an nicht mehr im blau-gelben Trikot der Löwen zu sehen sein werden. Wir beginnen diese Liste mit den Spielern, welche sich in den Ruhestand verabschieden wollen. Da wäre zum einen Torhüter Kevin Yeingst, welcher im Dezember des vergangenen Jahres seinen Rücktritt vom Rücktritt bekanntgab, noch einige starke Spiele wie das in Pegnitz zeigen konnte, bevor es nun endgültig vorbei sein soll. Der zweite im Bunde der „Rentner“ ist Jan Loboda. Der ehemalige slowenische Nationalspieler und „harte Hund“ im Team der Löwen nimmt mit 37 Jahren auf dem Buckel nun endgültig Abschied. In 27 Spielen der regulären Saison hat er, bei sechs Spielen weniger, seine Punkte noch einmal von 20 auf 24 nach oben schrauben, damit den Abstieg aber auch nicht verhindern können.

Ein weiterer Abgang ist Florian Brenninger. Trotz früherer Beteuerung seine Karriere beim EHC Waldkraiburg beenden zu wollen, war der Lockruf der Bayernliga wohl lauter. Er wird zurück zu seinem alten Verein, dem ESC Dorfen gehen. Folgende Spieler werden den EHC Waldkraiburg ebenfalls verlassen: Christian Neuert (Ziel unbekannt), Lars Bernhard (Ziel unbekannt), Erik Hefke (Ziel unbekannt), Leon Judt (Ziel unbekannt), Florian Maierhofer (Ziel unbekannt) und Michal Popelka.

Im Moment sei dies die vollständige Liste an Abgängen für die kommende Saison, dennoch könnte sich natürlich kurzfristig noch etwas daran ändern lässt der Verein verlauten. „Wir finden es sehr traurig, dass viele der Akteure der letzten Saison, welche maßgeblich an einem Großteil der erzielten Punkte beteiligt waren, den Verein nun verlassen“ kommentiert Alex Ahrends, Pressesprecher der Löwen, die Abgänge. Weiter lässt er aber auch wissen, dass man natürlich auf einen Abgang von Leistungsträgern gefasst war und zu einem Neuanfang, welchen die Löwen nun wagen, auch ein in großen Teilen neues Team gehört.

Demnächst verkünde der Verein auch nach und nach die Neuen im Team, nachdem vor einigen Wochen bereits Jürgen Lederer als Trainer der Löwen bekanntgegeben wurde. aha

3123 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.