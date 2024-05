EHC Waldkraiburg verstÃ¤rkt sich mit Top-TorjÃ¤ger aus HaÃŸfurt

Waldkraiburg. (PM EHC) Pünktlich zum Start der Eishockey Weltmeisterschaft in Prag, kündigt der EHC Waldkraiburg seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison in der...

Da die Löwen mit Daniel Hora im vergangenen Jahr bereits einen Glücksgriff in Haßfurt tätigten, verpflichtet der Verein dieses Jahr erneut einen Spieler aus dem Kader der „Hawks“. Jakub Šrámek kommt, wie man in Fankreisen bereits vermutete oder gar hoffte, vom Main an den Inn. Mit der Empfehlung von, in der letzten Saison und ganzen 84 Punkten (45 Tore, 39 Vorlagen) in der Vorrunde und nochmal 26 Punkten (12 Tore, 14 Vorlagen) in den acht Haßfurter Play-Off-Spielen, kann sich der 31-jährige Tscheche durchaus sehen lassen.

Auch in der Bayernliga bewies Jakub bereits, dass er ein herausragender Spieler ist. So verschlug es ihn nach zwei Jahren in Haßfurt für eine Saison zum EHC Königsbrunn, die damals in der Abstiegsrunde gegen den Gang in die Landesliga antraten. Dennoch erzielte er bei den Schwaben in 24 Ligaspielen 25 Tore und 27 Vorlagen, während er in der Abstiegsrunde in 12 Spielen mit zehn Toren und sechs vorlagen dazu beitrug, dass die Brunnenstädter nicht abstiegen. In der Saison 2014/2015 gewann der rechte Flügelstürmer sogar mit seinem Club, dem HC Litvínov, die tschechische Meisterschaft.

Auch den Löwen ist Šrámek logischerweise kein Unbekannter. Sein erstes Tor gegen die Löwen erzielte er während seiner Zeit in Königsbrunn. Beim Rückspiel im Dezember, als die Pinguine mit 3:5 bezwangen, markierte er den ersten Treffer. Ebenso traf Jakub beim Hinspiel im letzten Jahr in der Raiffeisen-Arena zum 0:1 und legte letztlich das 4:5 in der Overtime für seine Hawks auf. Im Rückspiel am Main sollte dieser sogar dreimal gegen die Löwen treffen und somit seinem neuen Verein die erste Drei-Punkte-Niederlage zufügen. Gebracht hat dies jedoch nichts. Die Löwen wurden auch ohne diese drei Punkte Bayerischer Meister der Landesliga und ebneten damit vermutlich erst den Weg für diesen Wechsel von Šrámek ins schöne Oberbayern.

Der EHC Waldkraiburg freut sich riesig über diese Verpflichtung. EHC Waldkraiburg Interimspräsident Richard Buchhorn sagte zu diesem Wechsel, dass der Verein viele Hebel bewegen musste, er jedoch froh ist, dass dieser letztlich realisiert werden konnte. Šrámek wird mit der Rückennummer 13 auflaufen. aha