EHC Waldkraiburg verstÃ¤rkt sich mit Florian Maierhofer

Das Jahr hat gerade einmal begonnen und schon gibt es positive Neuigkeiten im Kader des EHC Waldkraiburg.

Vom Krisenverein aus Dorfen, welcher jüngst ankündigte in finanzielle Schieflage geraten zu sein, kommt ein in Waldkraiburg bereits bekannter Stürmer zurück in die Industriestadt: Florian Maierhofer.

„Nach dem bitteren Abstieg in der letzten Saison kommunizierte Flo offen und ehrlich seine Absicht, mit einigen anderen Teamkollegen, nach Dorfen zu wechseln“ erklärt Julia Klose, sportliche Leitung beim EHC Waldkraiburg. „Nicht zuletzt aufgrund dieser Offenheit aber natürlich auch wegen seiner spielerischen Klasse, die uns in der Landesliga einen entscheidenden Vorteil verschaffen wird, mussten wir nicht lange überlegen“ berichtet sie weiter.

Diese Klasse wird auch durch seine Statistiken klar belegt. Angefangen hat Maierhofer in der Talentschmiede der Waldkraiburger Jugend, von wo aus es ihn zuerst zu den Starbulls Rosenheim zog. Dort durchlief der 22-jährige alle Altersklassen, mit einem Abstecher nach Landshut, bis hin in das Oberliga-Team der Rosenheimer, wo er in 22 Spielen, im zarten Alter von 19 Jahren, bereits fünf Punkte in nur 22 Spielen erzielte. Nach einer Saison beim Krefelder EV, welcher ebenfalls in der Oberliga zu Hause ist, zog es ihn im letzten Jahr wieder in die Heimat nach Waldkraiburg.

„Wir sind sehr froh, dass sich mit Florian Maierhofer ein weiterer junger Waldkraiburger entschieden hat, wieder für seinen Verein zu spielen. Weiterhin steht unsere Türe für jeden Spieler offen, der sich ebenfalls entscheidet wieder den Weg zurück nach Hause zu finden“ berichtet die sportliche Leitung des EHC Waldkraiburg Julia Klose und Philipp Seifert.

Sollten alle Formalitäten zeitnah erledigt sein, so kann Florian Maierhofer bereits am 12.01.2024 im Heimspiel gegen Moosburg antreten. Andernfalls dauert es wohl noch bis zum 21.01.2024, dort treten die Löwen auswärts zum Derby in Trostberg an. Maierhofer tritt, wie auch letztes Jahr, mit der Rückennummer 74 an. aha