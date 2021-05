EHC Waldkraiburg vermeldet drei AbgÃ¤nge

Waldkraiburg. (PM EHC) Kurz war sie, die vergangene Eishockeysaison, zumindest in der Eishockey Bayernliga und damit auch für den EHC Waldkraiburg. Auch ein kurzer...

Auch ein kurzer Ausflug in den e-Sport dieses Jahr, der immerhin erst in der KO-Runde endete, konnte die fehlenden Spiele der Saison im Löwenherz nicht ersetzen.

Ebenfalls hart für das Herz der Fans sind, wie nach jeder Saison, die vermeldeten Abgänge von Spielern, gerade wenn sie sich nicht nur durch ihre Leistung auf dem Eis, sondern auch durch ihre Herzlichkeit neben dem Eis schnell den Weg ins Fanherz bahnen konnten.

So wird es sicher ein paar Tränchen geben, wenn der EHC Waldkraiburg verkünden muss, dass der sympathische Angreifer Josef Straka seine Schlittschuhe leider nicht weiter für die Löwen schnüren wird. Der mittlerweile 43-jährige ist jedoch auch in einem Alter angekommen, in dem man über das Ende der Karriere nachdenken kann. Dabei hatte Straka eine durchaus erfüllte Karriere mit Silber- und Bronzemedaillen, Meistertiteln und weiteren saisonalen Auszeichnungen, daneben wirken die 27 Tore und 39 Vorlagen in 32 Spielen im Dress der Löwen fast wie eine Randnotiz.

Auch der zweite Kontingentspieler im Kader der Löwen wird seinen Vertrag für die kommende Saison nicht verlängern. Tomáš Rousek, der vor den letzten Bayernliga-Spielzeiten bereits 40 Oberliga- und Oberliga-Relegationsspiele für die Industriestädter bestritt, wird sein Glück an einem anderen Ort suchen und bei seiner Qualität sicher auch schnell finden.

Der letzte Abgang, den es zu vermelden gibt, ist der nun Ex-Kapitän Michael Trox. Der 35-jährige verlässt den Verein auf eigenen Wunsch. Ob er seine Karriere beendet oder in einem anderen Verein ausklingen lassen wird, ist bis dato unklar.

Der EHC Waldkraiburg wünscht allen drei Spielern alles erdenklich Gute für die private und eine mögliche sportliche Zukunft. aha