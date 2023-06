EHC Waldkraiburg kündigt mit Martin Heřman die Besetzung einer weiteren Kontingentstelle an

Waldkraiburg. (PM EHC) Es geht Schlag auf Schlag in Waldkraiburg. Nachdem im großen Interview mit der sportlichen Leitung um Julia Klose und Philipp Seifert...

Nachdem im großen Interview mit der sportlichen Leitung um Julia Klose und Philipp Seifert bereits die Besetzung von vier Kontingentstellen angekündigt wurden, gibt der Verein heute den Namen des Dritten bekannt. Für den Verein geht es darum sich für die kommende Landesliga-Saison stark aufzustellen, das wissen auch die Verantwortlichen der Löwen. „Wer glaubt, dass die Landesliga, wie noch vor 13 Jahren, ein Selbstläufer wird, der ist schief gewickelt“, sagen beide Verantwortlichen unisono. Tatsächlich legten die Löwen damals einen fast perfekten Lauf in der Landesliga Süd-West hin. Mit 53:3 Punkten, einem Unentschieden und einer Niederlage trat der EHC Waldkraiburg damals direkt wieder den Weg in die Bayernliga an. Der Unterschied zu dieser Zeit ist jedoch, dass die Landesliga ebenfalls extrem an Qualität hinzugewonnen hat. Zudem blieb nach der Saison 2009/2010 so gut wie der gesamte Bayernliga-Kader der Löwen erhalten.

Mit Martin Heřman holen sich die Löwen nicht nur einen weiteren Kontingentspieler, sondern zudem noch die geballte Erfahrung in die eigene Kabine. So greift der 35-jährige in Pilsen geborene Tscheche, neben vier Spielen in der Champions Hockey League auf das Wissen aus 179 Spielen in der Extraliga, der 1. Tschechischen Eishockeyliga zurück. Weiterhin bestritt er 352 Spiele, welche 213 Punkte hervorbrachten, in der zweiten tschechischen Liga. Zuletzt spielte Martin Heřman in der Regionalliga Süd-West bei den Stuttgart Rebels, wo er in insgesamt 17 Spielen ganze 32 Punkte erzielte. Zudem trug er mit diesen Werten sogar zum möglichen Aufstieg Stuttgarts in die Oberliga-Süd bei, hier ist die Prüfung durch den Deutschen Eishockeybund jedoch noch ausstehend. In Stuttgart wurde er mit den Rebels zweiter in der Hauptrunde hinter den Zweibrücken Hornets und ging anschließend nach einem 3:1 in der Best-of-Five-Serie gegen Hügelsheim über die volle Distanz im Finale gegen Zweibrücken. Diese Serie verloren die Rebels aus Stuttgart jedoch mit 3:2.

Heřman erbt die Rückennummer vom ausgeschiedenen Leon Judt und wird für die Löwen mit der Nummer 69 auflaufen. aha

