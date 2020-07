EHC Waldkraiburg im Sommertraining: Hochmotiviert und voll auf Kurs

Waldkraiburg. (PM Löwen) Trotz der Schwüle des Tages, war es schon ein besonderes Gefühl, die Spieler des EHC Waldkraiburg am vergangenen Dienstag nahezu komplett...

Waldkraiburg. (PM Löwen) Trotz der Schwüle des Tages, war es schon ein besonderes Gefühl, die Spieler des EHC Waldkraiburg am vergangenen Dienstag nahezu komplett versammelt im Waldkraiburger Stadtpark zu sehen.

Man konnte die Vorfreude auf die neue Saison fast greifen und es kaum erwarten wieder die Geräusche der Kufen, der Schläger und des Pucks auf dem Eis zu hören.

Auch Trainer Alex Piskunov, der an diesem Tag ohne seinen Bruder Sergej die Übungen leitete, war hocherfreut. „Wir hatten in diesem Sommer bisher nie weniger als 16 Spieler die beim Training anwesend waren, zumeist waren wir aber so weit wie möglich vollständig“ berichtet er. Dazu muss man wissen, dass einem Spieler das Sommertraining zwar nahegelegt wird, es jedoch nicht verpflichtend ist. Genauso gut könnte man es sich im Waldbad auf dem Rasen gemütlich machen, ganz ohne Schweiß und mit dem kühlen Nass im greifbarer Nähe. Dies spricht für die großartige Moral die in diesem jungen Team vorherrscht; ein Team, dass sich bisher zur Mannschaft der vergangenen Saison nur sehr wenig verändert hat.

Bergläufe standen heute auf dem Programm, zudem auch noch der Weg von der Raiffeisen-Arena in den rund 1,8 km entfernten Stadtpark. Dieser Weg wurde selbstverständlich laufend und in weniger als zehn Minuten zurückgelegt. Mit den Worten „Boys, denkt daran, das Training muss schwer sein, damit die Saison einfacher wird“, eröffnet der Trainer die Bergläufe. In Zweiergruppen ging es dann vom Bahnhof der Mini-Eisenbahn bis zur Aussichtsplattform. Jeder Nicht-Vollblutsportler, der diesen Weg nur einmal und zwar gehend zurückgelegt hat, weiß, wie steil dieser Anstieg mit Zunahme der Meter werden kann. Am Fuße des Berges stand, mit der Stoppuhr in der Hand, Coach Piskunov und stoppte die Zeit zwischen den Läufen und der Ruhezeit: „Zu lange Pausen zwischen den Läufen erhöhen den Laktat-Wert im Blut und das macht das Training ineffizienter“ erzählt er.

Was die kommende Saison im Allgemeinen betrifft, so ist der jetzige Stand der, dass diese regulär zu Beginn des Oktobers starten soll. Ein passendes Hygienekonzept wird derzeit erarbeitet. Was noch nicht ganz klar ist, ist die Anzahl der Zuseher, die zu Beginn oder auch in der Saison Spiele der Löwen besuchen dürfen, jedoch wird auch hier an Lösungen gearbeitet, die man im schlimmsten Fall in der Hinterhand hat. Weitere Informationen folgen an dieser Stelle selbstverständlich, wenn es Neuigkeiten zu berichten gibt.

