EHC Waldkraiburg hat am Freitag auswÃ¤rts ein HÃ¼hnchen zu rupfen

Waldkraiburg. (PM EHC) Pfaffenhofen und Buchloe heißen die Gegner des EHC Waldkraiburg am kommenden Wochenende in der Eishockey Bayernliga.

Am Freitag steht die erste Fahrt in die Ferne in dieser Saison an und wäre man schon etwas weiter fortgeschritten, könnte man sagen, dass eine Partie 3. Gegen 16. Keine große Euphorie auslösen könnte. Ebenso die Besucher der Löwen am kommenden Sonntag um 17:15 Uhr. Die Pirates aus Buchloe verweilen derzeit auf dem 14. Platz, doch haben all diese Platzierungen keinerlei Aussagekraft nach erst einem vollzogenen Spieltag.

Mit dem Team aus Pfaffenhofen hat die Lederer-Truppe noch ein großes Hühnchen zu rupfen. Am 19.03.2023, in einem Spiel, bei dem es für beide Teams um Auf- oder Abstieg aus der Bayernliga ging, bewies die Truppe aus Pfaffenhofen Nervenfreiheit, besiegte die Löwen mit 3:1 und schickte das Team aus der Waldstadt in die Landesliga. Vielleicht fährt Jürgen Lederer aber auch mit Dank im Gepäck nach Pfaffenhofen. Hat er doch auf der Pressekonferenz nach dem letzten Spiel verlauten lassen, dass er das eine Jahr in der Landesliga wichtig für die Entwicklung vieler Spieler fand. Pfaffenhofen hingegen möchte nach einem mäßigen Start auswärts in Geretsried zu Hause zeigen was in der Mannschaft steckt. Nach der 8:2-Niederlage, bei der viele wichtige Leistungsträger aus der Holledau verletzt oder krank fehlten, dürften sie im Kampfmodus sein, um nicht schon früh den Anschluss in der Tabelle zu verlieren.

Bei weitem nicht so klar, verlor unser Sonntagsgegner seine Partie. Nur 1:0 verloren die Pirates aus Buchloe beim erneut haushohen Ligafavoriten aus Erding. Dies sollte dem EHC-Trainer-Duo Lederer/Seifert zu denken geben. Doch auch vor der Partie war bereits bekannt, dass die Buchloer einen starken Kader haben werden. Einer davon, der sich auch gegen Erding von seiner Schokoladenseite zeigte ist Torhüter Dominic Guran. Hier gilt es ein Mittel zu finden ihn zu überwinden. Dann können sich die Löwenfans möglicherweise wieder über Punkte freuen.

Freuen dürfen sich die Anhänger des EHC Waldkraiburg auch über die Wiederkehr von Martin Kokeš. Der Verteidiger hat seine Ein-Spiel-Sperre abgesessen, die er sich in der Vorbereitung gegen Dingolfing einfing. Er dürfte dafür sorgen, dass die am Sonntag in manchen Situationen wackelige Löwen-Defensive etwas an Stabilität gewinnt. Noch nichts sagen kann man hingegen über den Einsatz von Philipp Lode. Der Stürmer fehlte am vergangenen Sonntag und ob er am Freitag in Pfaffenhofen oder am Sonntag zu Hause gegen Buchloe spielen wird ist noch ungewiss. Abgesehen davon dürfte die Lederer-Truppe gutgelaunt und motiviert in die Partien gehen. Das könnte auch an den Fans rund um das Fanprojekt Waldkraiburg liegen. Die haben für Freitag bereits einen Bus gebucht und werden in angemessener Mannes- und Frauenstärke das Pfaffenhofener Stadion zu dem ihren machen. aha