EHC Waldkraiburg gibt ersten tschechischen Kontingentspieler bekannt

Waldkraiburg. (PM EHC) Die Planungen für die kommende Saison laufen in Waldkraiburg auf Hochtouren. Mit dazu gehören auch die Verträge für neue Spieler, welche...

Waldkraiburg. (PM EHC) Die Planungen für die kommende Saison laufen in Waldkraiburg auf Hochtouren.

Mit dazu gehören auch die Verträge für neue Spieler, welche die Löwen in der kommenden Saison verstärken und, im besten Fall, den Weg zurück in die Bayernliga ebnen sollen. Aufgrund des teilweise fluchtartigen Verlassens des Vereins nach dem Abstieg, benötigt das Team aus der Industriestadt entsprechend viel neue Verstärkung, um eine Mannschaft zu formen, welche die Play-Off-Runde der Landesliga erreichen kann.

Ein Spieler, der hierbei helfen soll, ist der 20-jährige Tscheche Josef Dáňa. In seiner kurzen Videonachricht an die Waldkraiburger Fans, bekräftigt er noch einmal, wie sehr er sich auf die neue Saison und die Löwen freut. Dabei ist Waldkraiburg, für den jungen Angreifer die erste Station in Deutschland. Letzte Saison lief Dáňa als Kapitän der U20-Mannschaft des HC Pilsen auf und streifte sich zudem dreimal das Trikot der ersten Pilsener Mannschaft über. In 55 U20-Spielen erzielte das Talent 45 Scorerpunkte welche sich aus 16 Toren und 28 Vorlagen zusammensetzen. Die Vorsaison schloss der Tscheche hingegen nach 56 Spielen mit 22 Scorerpunkten ab. Somit konnte Dáňa innerhalb einer Saison seine Scorerpunkte glatt verdoppeln. Diesen Ehrgeiz nebst seiner steilen Lernkurve will er nun in Waldkraiburg zeigen und unter Coach Jürgen Lederer weiterwachsen aber auch seine gesamte Kraft zur Verfügung stellen.

Geboren ist Josef Dáňa in Havlíčkův Brod, welches sehr mittig in der Tschechischen Republik liegt. Seinen Geburtsort teilt er sich mit einigen aktuellen und ehemaligen NHL-Spielern wie Vít Vaněček, aktueller Torhüter der New Jersey Devils. Man kann also davon ausgehen, dass ihm Eishockey im Blut liegt. Der EHC Waldkraiburg freut sich über diese Neuverpflichtung und kann es kaum erwarten Dáňa auf dem Eis zu sehen. aha

5692 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.