EHC Waldkraiburg geht mit interner Umstrukturierung wichtigen Schritt in Richtung Neuanfang

Waldkraiburg. (PM EHC) Einige Wochen war es nun ruhig um den Absteiger aus der Eishockey Bayernliga den EHC Waldkraiburg. Auch gab es in Puncto...

Waldkraiburg. (PM EHC) Einige Wochen war es nun ruhig um den Absteiger aus der Eishockey Bayernliga den EHC Waldkraiburg.

Auch gab es in Puncto Eishockey in der Region mit der Aufstiegsreise der Starbulls aus Rosenheim ein ohnehin beherrschendes Thema in den regionalen und überregionalen Sportteilen. Nun meldet sich der Landesligist jedoch eindrucksvoll zurück und gibt die größte Umstrukturierung seit Bestehen des Vereins bekannt.

„Die viele Arbeit, welche hinter den Kulissen gemacht werden muss, um den Spielbetrieb eines Eishockeyvereins zu garantieren, haben wir nun auf deutlich mehr Schultern verteilt“ sagt Wolfgang Klose, Präsident des EHC Waldkraiburg. „In der Vergangenheit gab es zwar immer wieder Menschen, welche mal lautstark, mal leise, Ideen oder auch Forderungen laut werden ließen, doch aktiv mitarbeiten oder ernsthaft ein Amt übernehmen, war spätestens dann vom Tisch, wenn man die Aufgaben präsentiert bekam“ führt Klose weiter aus. „So hing ein Großteil der Aufgaben natürlich an sehr wenigen Händen und wenn man bedenkt, dass niemand von uns diese Aufgaben hauptberuflich macht, war es vorprogrammiert, dass es auch einmal falsche Entscheidungen geben wird“. Klose führt weiter aus, dass es bei der Neuausrichtung zwei wichtige Aspekte gab, die man berücksichtigen wolle. Zum einen wollte man wie bereits erwähnt mehr Arbeitskraft in der Führung der wichtigen Aufgaben im Verein, zum anderen war man bestrebt diese Führung noch dazu zu verjüngen. „Eishockey ist nicht nur der Sport, den wir alle lieben und für den wir leben, Eishockey ist, auch in den unteren Ligen, auch immer ein Stück weit ein Geschäft. Früher reichte es, wenn man ein paar Plakate aufhing damit die Menschen, Jung und Alt, ins Stadion kamen. Heute benötigt man neue Ideen von neuen Köpfen, um die wir uns im Präsidium nun bereichert haben“.

Nach dem Abstieg in die Landesliga habe es diese Rufe nach Veränderung selbstverständlich und berechtigt wieder gegeben. Dieses Mal konnte man sich mit einigen der Rufenden zusammensetzen, konstruktive Gespräche führen und so einen konkreteren Plan für die Neuaufstellung im Verein ausarbeiten. Dies soll dabei helfen nicht nur alsbald wieder sportlich aus der Landesliga aufzusteigen, sondern auch den Verein für die Zukunft passend aufzustellen.

Der erste Präsident wird vorerst weiterhin Wolfgang Klose sein, zumindest bis zur nächsten Jahreshauptversammlung. Dann haben es die stimmberechtigten Vereinsmitglieder in der Hand diesen neuen Weg mitzugehen. Neu ist der kommissarische zweite Präsident Richard Buchhorn, welcher die letzten Jahre eher als Eishockeyliebhaber und Sponsor in Erscheinung trat. Auch an der Position des Kassiers hat sich etwas getan. Zwar hat Thomas Höfner dieses Amt noch inne, jedoch steht ihm ab jetzt Steuerberater Alexander Schiller zur Seite, der hier noch viel Fachwissen mitbringt.

Neu ist die Position der sportlichen Leitung des Vereins. Diese Stelle teilen sich Julia Klose und Verteidiger Philipp Seifert. Ebenfalls neu im Präsidium ist Christoph Vater. Sein Hauptaufgabengebiet liegt in der Jugendleitung und Nachwuchsförderung. Der zweite im Bunde für den Nachwuchs ist Manuel Vorwallner, welcher neben der Jugendleitung auch Kassier des Nachwuchses ist. Alexander Ahrends übernimmt neben der Pressearbeit als Mitglied im Präsidium nun auch das Marketing, ist also Ansprechpartner für neue und alte Sponsoren und teilt sich diese Aufgabe mit dem hier bereits bekannten Namen von Herrn Kurt Aupperle. Robert Lode ist ebenfalls neu im Präsidium des EHC Waldkraiburg und bekleidet hier den Posten des Ansprechpartners für die „Oans Bee“, der zweiten Mannschaft des EHC Waldkraiburg. Die Leitung der Geschäftsstelle und Beauftragter für Fans ist und wird auch weiterhin Fabian Stark sein. Paolo Del Grosso wird weiterhin großartige Fotos schießen, ebenso wie die Arbeit in den sozialen Medien übernehmen für die der EHC Waldkraiburg mittlerweile Ligen übergreifend gelobt und bestaunt wird. Ingmar Kober ist der Sicherheitsbeauftragte, ebenso der Ansprechpartner für die Berufsgenossenschaft, welche nicht unwichtig ist für einen Eishockeyspieler.

Mit dieser deutlichen Erweiterung der Mitarbeitenden erhofft sich der Verein wieder bereit zu sein für die schweren Aufgaben, die auf die Löwen warten. Gerade im Bereich Nachwuchs gäbe es och weitere Informationen zu vermelden, lässt Wolfgang Klose im Gespräch durchblicken. Neuigkeiten hierzu werden in den nächsten Woche bekanntgegeben. aha

2019 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.