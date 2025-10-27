EHC Waldkraiburg chancenlos – Gegen Königsbrunn war nichts zu holen

Waldkraiburg. (PM Löwen) Mit der Heimniederlage gegen Miesbach im Rücken traten die Löwen aus Waldkraiburg am vergangenen Sonntag in Königsbrunn an.

Der interessierte Fan war natürlich voller Hoffnung, dass die Löwen spielerisch auf die unnötige Pleite reagieren würden – doch hierfür war der EHC Königsbrunn klar der falsche Gegner.

Der erste Durchgang gestaltete sich zunächst durchaus vielversprechend. Mit Leon Decker und Andris Dzerins hatten gleich zwei Löwen bereits in der ersten Minute hochkarätige Chancen, um früh eine Duftmarke zu setzen. Doch der über die gesamte Partie hinweg souveräne Torhüter Stefan Vajs im Königsbrunner Gehäuse ließ nicht nur in dieser Situation die Waldkraiburger Stürmer reihenweise verzweifeln. In dieser Manier ging es weiter: Die Löwen waren, alles in allem, das aktivere Team mit den klareren Möglichkeiten. Die größte davon ergab sich in der 15. Minute, als Leon Decker frei vor Vajs auftauchte, den Puck aber nur an den rechten Pfosten setzte.

Königsbrunn hingegen machte aus wenig viel – und das mit beeindruckender Effizienz. Der Führungstreffer zum 1:0 fiel nach einem unübersichtlichen Gewühl vor dem Tor, in dem Clay Ellerbrock am schnellsten reagierte und den Puck über die Linie stocherte. Nur wenige Minuten später folgte das 2:0 durch Verteidiger Lion Stange, der in das Drittel der Löwen marschierte, sich von keinem der beiden Verteidiger wirklich bedrängen ließ und den Puck technisch sauber zum Pausenstand ins Netz setzte.

Ab dem zweiten Drittel übernahmen die Gastgeber endgültig die Regie. Zwar erspielten sich die Löwen weiterhin einzelne Chancen, doch diese wurden seltener und blieben ungenutzt. Goalie Maximilian Englbrecht bekam seinerseits reichlich Arbeit und parierte mehrere gefährliche Abschlüsse der Hausherren. Doch gegen die eklatanten Unaufmerksamkeiten in der eigenen Zone war auch er machtlos. Ein früher Puckverlust führte in der 21. Minute zum 3:0 durch David Farny, der von Marco Sternheimer perfekt bedient wurde. In der 33. Minute legte Stefan Rodrigues nach und erhöhte auf 4:0 – erneut viel zu einfach aus Sicht der Gäste.

Im letzten Drittel versuchte Trainer Jürgen Lederer mit Umstellungen in den Reihen noch einmal neue Impulse zu setzen. Chancen dazu gab es: Martin Kokes und Santeri Ovaska hatten gleich zu Beginn gute Möglichkeiten auf den Anschluss. Doch auch diese Versuche fanden ihren Meister in Vajs, der einen Sahnetag erwischte. Stattdessen erhöhte Königsbrunn in der 44. Minute durch Leon Bakos auf 5:0 – das Spiel war endgültig entschieden.

Die mitgereisten Waldkraiburger Fans, die ihre Mannschaft trotz des Rückstands bis zum Schluss lautstark unterstützten, hofften nur noch auf den Ehrentreffer – und sie wurden belohnt. Leon Decker traf in der Schlussminute nach Vorarbeit von Tomas Vrba und Patrick Zimmermann zum 5:1-Endstand und verhinderte so die drohende Zu-Null-Niederlage.

Mit dieser Pleite besiegeln die Löwen ein Null-Punkte-Wochenende und müssen nun den Blick nach vorn richten. Am kommenden Freitag wartet auswärts der nun viertplatzierte EHC Klostersee in Grafing, ehe am Sonntag die „Sharks“ vom ESC Kempten in die Raiffeisen-Arena kommen. Spätestens dann gilt: Wiedergutmachung ist Pflicht. aha

EHC Königsbrunn – EHC Waldkraiburg 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Tor: Sickinger Tobias (#32); Englbrecht Maximilian [X] (#45); Verteidigung: Hora Daniel (#3); Lode Felix (#10); Rott Thomas (#20); Ludwig Tim (#23); Kokeš Martin (#50); Sturm: Vrba Thomas (#9); Sramek Jakub (#13); Ovaska Santeri (#18); Dzerins Andris (#25); Decker Leon (#34); Ruß Leander (#63); Rosenkranz Bastian (#68); Maierhofer Florian (#74); Vogl Nico (#88); Zimmermann Patrick (#98);

Tore: 1:0 (10:44) Ellerbrock (Egle, Riedl); 2:0 (15:59) Stange (Länger, Bullnheimer); 3:0 (20:33) Farny (Sternheimer); 4:0 (32:54) Rodrigues (Szegedin); 5:0 (43:14) Bakos (Stange, Baur); 5:1 (59:31) Decker (Vrba, Zimmermann);

Zuschauer: 563;

Strafminuten: EHCK 10; EHCW 6;

