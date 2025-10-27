Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Aus den LEV Bayernliga Löwen Waldkraiburg EHC Waldkraiburg chancenlos – Gegen Königsbrunn war nichts zu holen
Löwen Waldkraiburg

EHC Waldkraiburg chancenlos – Gegen Königsbrunn war nichts zu holen

27. Oktober 20252 Mins read38
Share
Nicht entzückt: Tomas Vrba - © Löwen Waldkraiburg, Yasmin Neumann
Share

Waldkraiburg. (PM Löwen) Mit der Heimniederlage gegen Miesbach im Rücken traten die Löwen aus Waldkraiburg am vergangenen Sonntag in Königsbrunn an.

Der interessierte Fan war natürlich voller Hoffnung, dass die Löwen spielerisch auf die unnötige Pleite reagieren würden – doch hierfür war der EHC Königsbrunn klar der falsche Gegner.

Der erste Durchgang gestaltete sich zunächst durchaus vielversprechend. Mit Leon Decker und Andris Dzerins hatten gleich zwei Löwen bereits in der ersten Minute hochkarätige Chancen, um früh eine Duftmarke zu setzen. Doch der über die gesamte Partie hinweg souveräne Torhüter Stefan Vajs im Königsbrunner Gehäuse ließ nicht nur in dieser Situation die Waldkraiburger Stürmer reihenweise verzweifeln. In dieser Manier ging es weiter: Die Löwen waren, alles in allem, das aktivere Team mit den klareren Möglichkeiten. Die größte davon ergab sich in der 15. Minute, als Leon Decker frei vor Vajs auftauchte, den Puck aber nur an den rechten Pfosten setzte.

Königsbrunn hingegen machte aus wenig viel – und das mit beeindruckender Effizienz. Der Führungstreffer zum 1:0 fiel nach einem unübersichtlichen Gewühl vor dem Tor, in dem Clay Ellerbrock am schnellsten reagierte und den Puck über die Linie stocherte. Nur wenige Minuten später folgte das 2:0 durch Verteidiger Lion Stange, der in das Drittel der Löwen marschierte, sich von keinem der beiden Verteidiger wirklich bedrängen ließ und den Puck technisch sauber zum Pausenstand ins Netz setzte.

Ab dem zweiten Drittel übernahmen die Gastgeber endgültig die Regie. Zwar erspielten sich die Löwen weiterhin einzelne Chancen, doch diese wurden seltener und blieben ungenutzt. Goalie Maximilian Englbrecht bekam seinerseits reichlich Arbeit und parierte mehrere gefährliche Abschlüsse der Hausherren. Doch gegen die eklatanten Unaufmerksamkeiten in der eigenen Zone war auch er machtlos. Ein früher Puckverlust führte in der 21. Minute zum 3:0 durch David Farny, der von Marco Sternheimer perfekt bedient wurde. In der 33. Minute legte Stefan Rodrigues nach und erhöhte auf 4:0 – erneut viel zu einfach aus Sicht der Gäste.

Im letzten Drittel versuchte Trainer Jürgen Lederer mit Umstellungen in den Reihen noch einmal neue Impulse zu setzen. Chancen dazu gab es: Martin Kokes und Santeri Ovaska hatten gleich zu Beginn gute Möglichkeiten auf den Anschluss. Doch auch diese Versuche fanden ihren Meister in Vajs, der einen Sahnetag erwischte. Stattdessen erhöhte Königsbrunn in der 44. Minute durch Leon Bakos auf 5:0 – das Spiel war endgültig entschieden.

Die mitgereisten Waldkraiburger Fans, die ihre Mannschaft trotz des Rückstands bis zum Schluss lautstark unterstützten, hofften nur noch auf den Ehrentreffer – und sie wurden belohnt. Leon Decker traf in der Schlussminute nach Vorarbeit von Tomas Vrba und Patrick Zimmermann zum 5:1-Endstand und verhinderte so die drohende Zu-Null-Niederlage.

Mit dieser Pleite besiegeln die Löwen ein Null-Punkte-Wochenende und müssen nun den Blick nach vorn richten. Am kommenden Freitag wartet auswärts der nun viertplatzierte EHC Klostersee in Grafing, ehe am Sonntag die „Sharks“ vom ESC Kempten in die Raiffeisen-Arena kommen. Spätestens dann gilt: Wiedergutmachung ist Pflicht. aha

EHC Königsbrunn – EHC Waldkraiburg 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Tor: Sickinger Tobias (#32); Englbrecht Maximilian [X] (#45); Verteidigung: Hora Daniel (#3); Lode Felix (#10); Rott Thomas (#20); Ludwig Tim (#23); Kokeš Martin (#50); Sturm: Vrba Thomas (#9); Sramek Jakub (#13); Ovaska Santeri (#18); Dzerins Andris (#25); Decker Leon (#34); Ruß Leander (#63); Rosenkranz Bastian (#68); Maierhofer Florian (#74); Vogl Nico (#88); Zimmermann Patrick (#98);
Tore: 1:0 (10:44) Ellerbrock (Egle, Riedl); 2:0 (15:59) Stange (Länger, Bullnheimer); 3:0 (20:33) Farny (Sternheimer); 4:0 (32:54) Rodrigues (Szegedin); 5:0 (43:14) Bakos (Stange, Baur); 5:1 (59:31) Decker (Vrba, Zimmermann);
Zuschauer: 563;
Strafminuten: EHCK 10; EHCW 6;

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

667
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Gladiators zeigen starke Moral, bleiben aber punktlos – Dienstag kommt Bad Tölz

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Löwen WaldkraiburgTEV Miesbach

TEV holt Big Points in Waldkraiburg

Miesbach. (PM TEV) Am Freitagabend kam es in Waldkraiburg zur Neuauflage des...

By25. Oktober 2025
Löwen Waldkraiburg

EHC Waldkraiburg startet mit Auswärtssieg in die Saison

Waldkraiburg. (PM EHC) Nachdem am vergangenen Samstag mit der Partie Landsberg gegen...

By13. Oktober 2025
ESV Burgau 2000Löwen Waldkraiburg

Torfeuerwerk in Burgau: Löwen dominieren letzte Vorbereitungspartie

Waldkraiburg. (PM EHC) Das letzte Vorbereitungsspiel zur anstehenden Saison führte den EHC...

By12. Oktober 2025
Löwen Waldkraiburg

Revanche geglückt: EHC Waldkraiburg besiegt den EHC Klostersee

Waldkraiburg. (PM Löwen) Das erste Auswärtsspiel der diesjährigen Vorbereitung führte die Waldkraiburger...

By6. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten