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EHC verpflichtet Bayernliga Top-Scorer der letzten Saison

16. Juli 20261 Mins read37
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Kevin Hu - © privat Kevin Hu
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Königsbrunn. (PM EHC) Am Donnerstag gab der EHC Königsbrunn seinen zweiten Neuzugang bekannt, dieses Mal einen der zwei geplanten Kontingentspieler.

Mit dem 28-jährigen Kanadier Kevin Hu wechselt ein echtes Juwel der Offensive in die Brunnenstadt.

In der letzten Saison stand Kevin Hu nach der Vorrunde an der Spitze der Top-Scorer in der Bayernliga, in 30 Spielen erzielte er insgesamt 74 Punkte für den ESC Kempten. 41 Tore und 33 Assists sind ein überragender Wert für einen Angreifer. Der Center mit Rechtsauslage stammt ursprünglich aus der Ontario Super Hockey League, wo er auch schon zu den besten Spielern der Liga gehörte.

Danach folgte sein Wechsel nach Europa, in den Niederlanden überzeugte er beim Zweitligisten Heerenveen Flyers und erzielte in nur 18 Partien beachtliche 52 Scorerpunkte, bevor er dann bei den Sharks in Kempten landete. Der abschlussstarke Kanadier mit gefährlichen Handgelenkschuss will sich nun nach seinem Abgang aus dem Allgäu in der kommenden Saison für einen höherklassigen Verein empfehlen und durch sein Können und mit vielen Punkten in Königsbrunn überzeugen. Mit 1,85 m Körpergröße bei 85 kg Körpergewicht bringt er die notwendige Physis, um sich in der Offensive auch körperlich in Zweikämpfen durchzusetzen. Durch seine gute Ausbildung im Mutterland des Eishockeys ist er für sein starkes Laufspiel bekannt und wird wohl auch beim EHC Königsbrunn seinen Weg gehen.

Königsbrunns Teammanager Sven Rampf freut sich über die hochklassige Verpflichtung: „Kevin Hu war letztes Jahr einer der auffälligsten Spieler der Liga, er ist ein extremer Vollstrecker mit wahnsinnigem Schuss. Nachdem er nun doch nicht in die Oberliga wechselt, wurde er uns durch seinen Spielerberater angeboten. Er ist ein kompromissloser Schütze, der direkt den Abschluss sucht. So ein Knipser hat uns letztes Jahr gefehlt, wir hatten ab und an Probleme im Abschluss. Er war unser Wunschspieler, deswegen sind wir nun sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat.“

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