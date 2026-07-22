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EHC KönigsbrunnTransfer-News

EHC verlängert mit zwei Schlüsselfiguren der Offensive

22. Juli 20262 Mins read73
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Marco Sternheimer (6, EHC Königsbrunn) Lukas Krumpe (69, ERV Schweinfurt) im Hintergrund Tim Bullnheimer (8, EHC Königsbrunn) - © Dietmar Ziegler diz-pix
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Königsbrunn. (PM EHC) Tim Bullnheimer und Marco Sternheimer weckten schon immer die Begehrlichkeiten anderer Vereine, nun gab der EHC Königsbrunn die Verlängerung mit den beiden Leistungsträgern bekannt.

Die „Heimers“ waren schon zu ihren DNL-Zeiten beim AEV herausragende Akteure und das hat sich bis heute nicht geändert.

Der 26-jährige gebürtige Augsburger Tim Bullnheimer steht seit 2019 in den Reihen der Königsbrunner, er wechselte vom Oberligisten ECDC Memmingen zum EHC. Seitdem ist er aus dem Kader des EHC nicht mehr wegzudenken und war in den letzten beiden Spielzeiten Kapitän der Brunnenstädter. Vor und hinter dem gegnerischen Tor sorgt er durch seinen enormen Einsatz und Willen für viel Unruhe und war wichtiger Baustein an den Erfolgen der letzten Jahre. Als Teamplayer war er immer Vorbild und führte die Mannschaft mit viel Fingerspitzengefühl zu Titeln. In der letzten Saison erzielte er insgesamt 62 Scorerpunkte in insgesamt 46 Partien. Auch in der kommenden Saison will er weiter für den EHC Königsbrunn stürmen und den Verein erneut in die Play-offs führen.

Source: Tim Bullnheimer @ Elite Prospects

Marco Sternheimer stand 2022 zum ersten Mal für den EHC Königsbrunn im Aufgebot. Der 27-Jährige agierte in der Zeit davor als Profi, unter anderem für die Augsburger Panther. 166 DEL-Spiele kann er vorweisen, 2019 wurde er sogar vom damaligen Bundestrainer Toni Söderholm für die Nationalmannschaft nominiert. Bei einer Partie als Nationalspieler gelang ihm ein Unterzahltor gegen die Schweiz. Durch seine unglaubliche Qualität und Schnelligkeit ist er ein Stürmer, der in einer engen Partie das Zünglein an der Waage sein kann. Zusammen mit seinem Sturmpartner Bullnheimer zählte er zu den besten Offensivakteuren der Bayernliga, die von Jahr zu Jahr stärker wird. In der letzten Saison erzielte der Unterschiedsspieler in 42 Partien insgesamt 62 Scorerpunkte und war mit wichtigen Treffern zum richtigen Zeitpunkt maßgeblich an der Meisterschaft beteiligt.

Source: Marco Sternheimer @ Elite Prospects

Königsbrunns sportlicher Leiter Tim Bertele weiß genau, wie wichtig die beiden für den EHC sind: „Sowohl Tim Bullnheimer als auch Marco Sternheimer waren in den vergangenen Jahren die prägenden Gesichter unseres Vereins. Daher waren wir uns auch alle schnell einig, dass das auch so bleiben soll. Wir wollen mit beiden die Erfolgsstory weiterschreiben, da beide in der Region auch tief verwurzelt sind. Ich freue mich den Weg mit beiden weiter zu gehen und hoffentlich auch darüber hinaus.“

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