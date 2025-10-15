Kaum da, ist er auch schon wieder weg: EHC Red Bull München und Luis Schinko beenden Zusammenarbeit!

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München und Stürmer Luis Schinko haben sich auf eine sofortige Auflösung des bestehenden Vertrages geeinigt.

Schinko war vor Beginn der laufenden Saison 2025/26 von den Grizzlys Wolfsburg zu den Red Bulls gewechselt. Für München absolvierte der 24-Jährige fünf Spiele in der PENNY DEL und verbuchte dabei zwei Assists. Zuvor hatte Schinko 207 Partien für Wolfsburg bestritten.

Der Club dankt Luis Schinko für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2025/26

Torhüter (4): Antoine Bibeau (AL), Matthias Bittner, Mathias Niederberger, Simon Wolf

Verteidiger (9): Konrad Abeltshauser, Maximilian Daubner, Dillon Heatherington (AL), Rio Kaiser, Les Lancaster (AL, nicht lizenziert), Ryan Murphy (AL), Ville Pokka (AL), Phillip Sinn, Fabio Wagner

Stürmer (14): Adam Brooks (AL), Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Gabriel Fontaine (AL), Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose (AL), Maximilian Kastner, Philipp Krening, Veit Oswald, Jeremy McKenna (AL), Tobias Rieder

