Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Kaum da, ist er auch schon wieder weg: EHC Red Bull München und Luis Schinko beenden Zusammenarbeit!
! +EHC Red Bull MünchenTransfermarkt GER

Kaum da, ist er auch schon wieder weg: EHC Red Bull München und Luis Schinko beenden Zusammenarbeit!

15. Oktober 20251 Mins read701
Share
Luis Schinko - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München und Stürmer Luis Schinko haben sich auf eine sofortige Auflösung des bestehenden Vertrages geeinigt.

Schinko war vor Beginn der laufenden Saison 2025/26 von den Grizzlys Wolfsburg zu den Red Bulls gewechselt. Für München absolvierte der 24-Jährige fünf Spiele in der PENNY DEL und verbuchte dabei zwei Assists. Zuvor hatte Schinko 207 Partien für Wolfsburg bestritten.

Der Club dankt Luis Schinko für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Aktueller Kader des EHC Red Bull München für die Saison 2025/26

Torhüter (4): Antoine Bibeau (AL), Matthias Bittner, Mathias Niederberger, Simon Wolf
Verteidiger (9): Konrad Abeltshauser, Maximilian Daubner, Dillon Heatherington (AL), Rio Kaiser, Les Lancaster (AL, nicht lizenziert), Ryan Murphy (AL), Ville Pokka (AL), Phillip Sinn, Fabio Wagner
Stürmer (14): Adam Brooks (AL), Chris DeSousa (AL), Yasin Ehliz, Markus Eisenschmid, Brady Ferguson (AL), Gabriel Fontaine (AL), Patrick Hager, Nikolaus Heigl, Taro Hirose (AL), Maximilian Kastner, Philipp Krening, Veit Oswald, Jeremy McKenna (AL), Tobias Rieder

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

247
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Kölner Haie brauchen eine neuen Headcoach! Kari Jalonen kehrt nach der Saison in seine Heimat zurück

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Grizzlys WolfsburgTransfermarkt GER

Nach Kurz-Gastspiel in München: Grizzlys Wolfsburg holen „verlorenen Sohn“ zurück in die VW-Stadt

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys Wolfsburg und deren Fans dürfen sich über...

By15. Oktober 2025
! +DEB-TeamDeutschland Cup

Deutschland Cup 2025 als Härtetest für Olympia 2026

Landshut. (PM DEB) Die Vorbereitungen sind in vollem Gange: Am gestrigen Dienstag...

By15. Oktober 2025
! +Kölner HaieTransfermarkt Int.

Kölner Haie brauchen eine neuen Headcoach! Kari Jalonen kehrt nach der Saison in seine Heimat zurück

Köln. (PM Haie) Haie-Cheftrainer Kari Jalonen wird nach der Saison 2025/2026 in...

By15. Oktober 2025
! +Champions Hockey LeagueHCB Südtirol AlperiaSchweden

CHL-Aus für Bozen, aber ein historischer Punktgewinn in Luleå

Bozen. (PM HCB) Das Abenteuer des HCB Südtirol Alperia in der Champions...

By15. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten