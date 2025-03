EHC meldet sich zurÃ¼ck in der Serie, aber verliert Niederberger, EisbÃ¤ren mit nÃ¤chstem Sieg gegen Tigers

Bonn. (PM MagentaSport) Es war ein bittersüßer Abend für den EHC Red Bull München!

Einerseits meldet sich das Team von Don Jackson mit einem fulminanten 5:2 gegen die Adler Mannheim zurück in der Serie und erzwingt Spiel 5: „Im Jubel stecken einfach unglaublich viele Emotionen, weil München heute gewinnen musste, aber auch ein Zeichen setzen wollte, um die Serie auszugleichen. Das ist ganz, ganz wichtig fürs Mindset, fürs nächste Spiel“, analysierte MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner. Andererseits ein Sieg auf Kosten von Goalie Mathias Niederlechner, der das Eis noch im 1. Drittel verletzt verlassen musste. Ehelechner, selbst ehemaliger Eishockeytorhüter, geht von einer Leistenverletzung aus. Managing Director Christian Winkler erklärt: „Ich kann die Verletzung noch nicht einschätzen, weil ich noch nicht bei ihm war. Aber was ich gehört habe, besteht schon Hoffnung. Wir werden jetzt ein MRT machen und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Ferndiagnose wäre jetzt schlecht. Aber wenn er vom Eis geht, sieht es zumindest für Sonntag nicht gut aus.“

Parallel machen die Eisbären Berlin mit dem zweiten Sieg über Straubing den ersten größeren Schritt Richtung Halbfinale: „Es ist nicht einfach gegen Straubing zu bestehen. Aber wenn es einfach wäre, würde man nicht in den Playoffs stehen. Man hat heute glaube ich ein anderes Spiel gesehen als vor drei Tagen (5:1-Sieg, d. Red.). Trotzdem hatten wir die richtige Antwort und sind in den Situationen cool geblieben, in denen wir cool bleiben mussten und haben zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen“, lobte Marcel Noebels. Sein Straubinger Namensvetter Brandt erklärte sichtlich bedient: „Wenn du vorne die Chancen nicht machst, stolpern hinten wieder irgendwelche rein und dann ist das wieder typisch für so einen Spielverlauf. Anscheinend reicht es nicht, dass wir absolut ebenbürtig sind. Wenn wir jedes Mal 2, 3, 4 Gegentore kriegen, ist das einfach zu wenig.“ Mit einem Sieg am Freitag vor eigenem Publikum könnte das Team von Serge Aubin bereits für eine Vorentscheidung sorgen.

EHC Red Bull München – Adler Mannheim 5:2

Ausgleich in der Serie! Mit einem dann doch am Ende deutlichen Sieg meldet sich das Team von Don Jackson zurück und erzwingt Spiel 5. Besonders im 2. Drittel, in dem der EHC von 1:1 auf 3:1 davonzog, legten die Münchner den Grundstein für den Sieg. Die Aufholjagd der Mannheimer blieb unbelohnt. Damit bleibt es dabei: Seit dem 5:2 der Mannheimer am 2. Dezember 2021 gab es keinen Auswärtssieg mehr in diesem Duell. Nächstes Kapitel in der Serie: Am Freitag in Mannheim.

Evan Fitzpatrick, Torhüter München: „Du erwartest in der Situation nicht immer einen Sieg. Aber die Jungs haben richtig hart gekämpft, haben vor mir ein großartiges Spiel gespielt. Matty (Niederberger, d. Red.) hatte vorher schon einige wichtige Saves. Wir haben am Ende den Sieg geholt. Das ist alles, was zählt.“

…zu seinem kurzfristigen Einsatz: „Das ist definitiv ein bisschen tough. Zum Glück habe ich lange mit einem Mentaltrainer gearbeitet, der mir einige Tricks mitgegeben hat, die ich genutzt habe. Nachdem ich richtig ins Spiel reingekommen bin, hat es sich gut angefühlt.“

Maximilian Kastner, Münchner Torschütze zum 5:2-Endstand: „Es war ein hart umkämpftes Spiel. Mannheim war am Ende ein bisschen mehr am Drücker. Deswegen ist bei meinem Treffer auch so ein bisschen Druck von den Schultern gefallen, weil man wusste, dass es für sie schwerer wird. Ich war froh, dass er drin war.“

Patrick Ehelechner, Magenta-Sport-Experte zum feststehenden Sieg nach dem 5:2 und dem Ausgleich in der Serie: „Zum einen lese ich heraus, dass Maxi unglaublich schnell Schlittschuhlaufen kann, aus dem Lauf heraus einen geilen Handgelenkschuss hat. Und im Jubel stecken einfach unglaublich viele Emotionen, weil München heute gewinnen musste, aber auch ein Zeichen setzen wollte, um die Serie auszugleichen. Das ist ganz, ganz wichtig fürs Mindset, fürs nächste Spiel. Dann noch die Situation mit Niederberger, der Nummer-1-Torhüter ist raus, der Backup drin und ich glaube, dass der Sieg in der Serie wichtig ist, vor allem der erste zuhause.“

Christian Winkler, Managing Director EHC Red Bull München, zur Verletzung von Mathias Niederberger: „Erstmal sind Verletzungen immer bitter und wenn Mathias vom Eis gehen muss, ist das kein gutes Zeichen. Im Umkehrschluss müssen wir noch ein bisschen enger zusammenrücken, das mussten wir in dieser Saison schon öfter. Ich glaube, die Mannschaft hat im 2. Drittel eine gute Antwort darauf gegeben. Ich kann die Verletzung noch nicht einschätzen, weil ich noch nicht bei ihm war. Aber was ich gehört habe, besteht schon Hoffnung. Wir werden jetzt ein MRT machen und dann mal sehen, was dabei rauskommt. Ferndiagnose wäre jetzt schlecht. Aber wenn er vom Eis geht, sieht es zumindest für Sonntag nicht gut aus. Fitzpatrick macht es auch gut bis jetzt. Und dafür haben wir ihn auch geholt.“

…zu einem Verbleib von Don Jackson über die Saison hinaus: „Das werden wir nach der Saison besprechen. Aber das wird sicherlich ein Thema sein. Den hast du auch einfach gerne in der Kabine und um die Kabine herum.“

Patrick Ehelechner, MagentaSport-Experte, zur Sieglosserie in Auswärtsspielen in diesem Duell (EHC gewann zuletzt am 18. Februar 2020 in Mannheim und die Adler am 2. Dezember 2021 in München): „Wenn man die Stats sieht, ist das schon sehr, sehr wichtig für das Auswärtsteam. Wenn du da mal einen Treffer setzen kannst, das wird wehtun. Das ist in den Köpfen drin. Ich glaube aber auch bei dieser Best-Of-Seven-Serie, dass beide so heimstark sind, wird es für das jeweilige Auswärtsteam unglaublich schwer, diesen Druck aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Sollte es ein Auswärtsteam gewinnen, könnte das wie eine ganz, ganz kleine Vorentscheidung sein.“

…zur Verletzung von EHC-Torhüter Mathias Niederberger (Ehelechner war früher selbst auch Torhüter): „Es war die zweite Aktion von Niederberger. Den ersten hält er. Danach pusht er sich von rechts nach links weg. Dann siehst du sofort, er hat Probleme, mit dem linken Bein Druck auszuüben, sich draufzustellen. Erster Eindruck ist für mich die Leiste. So eine ähnliche Verletzung hatte der Herr (Philipp) Grubauer auch. Das ist schwierig für einen Torhüter, weil du die Leiste bei jeder Bewegung brauchst, im Butterfly sowieso. Auch so wie er rausgehumpelt ist, hat man erkennen können, dass er kein Gewicht mehr auf sein linkes Bein ausüben konnte. Dass er jetzt raus ist, war mir schon fast klar. Die zweite Frage, die ich mir stelle: Ist er die ganze Serie raus? Weil ich keinen Müller-Wohlfahrt kenne, der Leistenprobleme oder Leistenverletzungen bei einem Torhüter innerhalb von 48 Stunden beheben könnte.“

Straubing Tigers – Eisbären Berlin 2:4

Es bleibt dabei: Auch im sechsten Aufeinandertreffen dieser Saison (vier in der Hauptrunde, zwei in den Playoffs) sind die Eisbären für die Tigers nicht zu knacken. Nach der überraschenden Führung durch Josh Samanski drehten die Berliner auf und stellten binnen rund 5 Minuten auf 3:1. Diesen Vorsprung brachte das Team von Serge Aubin letztlich ins Ziel und holt sich eine 2:0-Führung in der Serie. Am Freitag können die Eisbären, vor eigenem Publikum, mit einem Sieg bereits für die Vorentscheidung sorgen.

Marcel Brandt, Spieler Straubing: „Wenn du vorne die Chancen nicht machst, stolpern hinten wieder irgendwelche rein und dann ist das wieder typisch für so einen Spielverlauf. Anscheinend reicht es nicht, dass wir absolut ebenbürtig sind. Wenn wir jedes Mal 2, 3, 4 Gegentore kriegen, ist das einfach zu wenig. Wir spielen immer ein super Spiel, aber am Ende des Tages reicht es nicht, weil wir vorne nicht kaltschnäuzig genug sind. Das liegt nicht nur am Mentalen. Wenn ich die Wahrheit sage, gibt’s wieder auf den Deckel. Wenn wir im 1. Drittel beschissen werden, schlägt das natürlich irgendwo auf die mentale Stärke, weil du dich aufregst und ärgerst. Das zieht sich durch das gesamte Spiel, du bist eigentlich klar besser – und dann sowas wieder. Das ist super, typisch.“

Marcel Noebels, Spieler Berlin: „Es ist nicht einfach gegen Straubing zu bestehen. Aber wenn es einfach wäre, würde man nicht in den Playoffs stehen. Man hat heute glaube ich ein anderes Spiel gesehen als vor drei Tagen (5:1-Sieg, d. Red.). Trotzdem hatten wir die richtige Antwort und sind in den Situationen cool geblieben, in denen wir cool bleiben mussten und haben zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen.“

Serge Aubin, Trainer Berlin: „Wir haben das 1. Drittel gut überstanden. Da sind sie richtig hart rausgekommen. Da haben wir uns am Anfang schwergetan. Im 2. Drittel waren wir ein paar Minuten gelassener, da konnten wir ihre Fehler gut ausnutzen. Im 3. Drittel ging es darum, Wege zu finden, das Spiel zu gewinnen. Unser Torhüter, Jonas Stettmer, hatte auch einige gute Saves gehabt, sodass wir den Sieg geholt haben.“

