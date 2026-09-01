EHC Königsbrunn verstärkt Offensive mit Steinmann und Baader

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn setzt vor dem ersten Eistraining ein klares sportliches Statement: Mit Kilian Steinmann verpflichtet der Verein einen erfahrenen Oberliga-Stürmer für die Offensive, während Tobias Baader als bewährter Leistungsträger im Sturm erhalten bleibt.

Kilian Steinmann stand bereits mit drei Jahren bei seinem Heimatverein Erding auf dem Eis und durchlief dort den Nachwuchs. 2015 wechselte er nach Rosenheim und kam zu ersten Einsätzen in der Oberligamannschaft der Starbulls. Ab 2021 spielte er für die Rostock Piranhas in der Oberliga Nord und überzeugte dort mit konstant guten Leistungen. Der Außenstürmer absolvierte 225 Partien für Rostock und erzielte dabei 125 Scorerpunkte. Bei Fans und Mitspielern wurde Steinmann als loyaler, hilfsbereiter Teamplayer geschätzt. Von seinem 22. Lebensjahr bis zu seinem Abschied führte er die Piranhas als Kapitän und kehrt nun in die Heimat zurück. Zu seinen Stärken zählen große Leidenschaft, unermüdlicher Einsatz und hohe Belastbarkeit auf und neben dem Eis. Auch seine Nehmerqualitäten sind bekannt: Trotz gebrochener Finger erzielte er Tore und steckte harte Treffer für sein Team weg. Daher stammt wohl auch sein Spitzname „Killer“, obwohl er abseits des Eises als freundlicher und bodenständiger Mensch gilt.

Tobias Baader spielt seit der vergangenen Saison für Königsbrunn und erarbeitete sich nach seiner Rolle als Verteidiger einen Platz in der Offensive. Der 24-jährige Athlet erlernte sein Handwerk von der Pike auf in seiner Geburtsstadt Füssen, spielte ab 2020 in der Kaufbeurer DNL-Mannschaft und sammelte parallel als Förderlizenzspieler in der ersten Mannschaft des EV Füssen wichtige Spielpraxis. 2022 schaffte er den Sprung in den Seniorenbereich und absolvierte für Füssen weit über 100 Spiele in der Oberliga Süd. In Königsbrunn kam er in 37 Partien auf 16 Scorerpunkte. Zwar zog er sich in den Play-offs eine Verletzung zu, unterstützte seine Mitspieler aber weiterhin von der Bank aus. Mit 1,88 Metern bringt Baader starke körperliche Voraussetzungen mit, um sich in Zweikämpfen um den Puck durchzusetzen. Ursprünglich als Abwehrspezialist eingesetzt, überzeugte er im Sturm durch seine Entwicklung im Angriffsspiel.

Teammanager Sven Rampf sagt zur Kaderentscheidung: „Kilian Steinmann hat sich nach seinem Studium bewusst für den Einstieg ins Berufsleben entschieden. Deshalb ist die Oberliga mit ihrem hohen Aufwand aktuell nicht mehr passend. Dass er bereits in so jungen Jahren Kapitän einer Mannschaft war, ist sehr beachtlich. Er ist ein Spielertyp, der über Einsatz, Kampf und Intensität in eine Partie findet. Tobias Baader musste vor der vergangenen Saison mit einer Verletzung umgehen, hat sich danach aber kontinuierlich gesteigert und einen starken Job gemacht. Seine Entwicklung war sehr positiv, deshalb sind wir froh, dass er bei uns geblieben ist.“

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