EHC Königsbrunn verkündet seinen Königstransfer

Königsbrunn. (PM EHC) Mit der Verpflichtung von Justin Maylan setzt der EHC Königsbrunn ein deutliches Ausrufezeichen in der Kaderplanung.

Der kanadische Center kommt vom Oberligisten Peiting, soll künftig die zweite Kontingentspielerposition besetzen und bringt genau jene Spielmacherqualität mit, die dem Angriff zusätzliche Tiefe verleihen kann.

Der 35-jährige Justin Maylan spielte zu Beginn seiner Karriere überwiegend in der kanadischen Western Hockey League und kam dort auf 341 Einsätze. Dabei erzielte er insgesamt 258 Scorerpunkte, ehe er 2013 den Sprung nach Europa wagte. Über Stationen in Dänemark, Italien und der höchsten österreichischen Liga wechselte er 2017 nach Deutschland in die DEL2 zu den Heilbronner Falken. Dort verbuchte er 39 Scorerpunkte in 44 Partien, bevor es ihn nach einer Saison erneut ins Ausland zog. 2021 führte ihn sein Weg nach Rostock in die Oberliga Nord, wo er im Schnitt zwei Scorerpunkte pro Spiel sammelte. Nach weiteren Stationen in Italien, Frankreich und Australien überzeugte er in der vergangenen Saison in Peiting. In 47 Partien kam Maylan auf 69 Scorerpunkte und prägte das Spiel vor allem durch seine Übersicht. Mit 54 Assists war er drittbester Vorlagengeber der Oberliga Süd und landete insgesamt auf Platz 13 der Scorerliste.

Maylans größte Stärken liegen in seiner Passgenauigkeit, seiner Spielübersicht und seinem Gespür für freie Räume. Dank seiner weltweiten Erfahrung aus unter anderem fünf Spielen in der AHL, der zweithöchsten Liga Nordamerikas, und vielen der höchsten Spielklassen in Europa agiert er auch unter Druck mit Ruhe und Gelassenheit. Er kann Situationen früh erkennen, Mitspieler effektiv einsetzen und damit das Offensivspiel des EHC variabler machen. Mit 1,88 m Körpergröße und 86 kg Gewicht bringt er zudem die physischen Voraussetzungen mit, um sich auch in engen Spie



lsituationen zu behaupten.

Teammanager Sven Rampf freut sich sehr über die Verpflichtung seines Wunschspielers: „Justin Maylan will sich künftig stärker auf seine berufliche Karriere konzentrieren und weniger Spiele als in der Oberliga absolvieren. Er ist ein intelligenter Vorlagengeber, der immer wieder den perfekten Pass findet. Die Fans können sich auf einen außergewöhnlich starken Spieler freuen, der charakterlich überzeugt und von ehemaligen Mitspielern und Trainern in höchsten Tönen gelobt wird. Er hat weiterhin viel Lust auf den Sport und bringt enorme Kompetenz mit. Justin ist für uns ein toller Pick. Neben guten Kontakten hatten wir auch Glück, dass er zu uns wechselt.“

Königsbrunns sportlicher Leiter Tim Bertele sieht mit Justin Maylan eine zentrale Baustelle in der Offensive geschlossen: „Ich bin froh, dass der Transfer geklappt hat. Justin hat uns bereits im vergangenen Jahr signalisiert, dass er aufgrund seines Studiums kürzertreten möchte, aber wegen seiner Lebensgefährtin in der Region bleiben will. Aufgrund seiner Spielweise bin ich überzeugt, dass wir die perfekte Ergänzung zu Kevin Hu gefunden haben. Damit ist unsere Planung bei den Kontingentspielern zunächst abgeschlossen. Die dritte Import-Stelle wollen wir uns bewusst offenhalten, um während der Saison bei Verletzungen reagieren zu können.“ Entgegen dem Liga-Trend startet der EHC erneut mit nur zwei Importspielern in die neue Spielzeit. Die Entscheidung einiger Vereine, mehr als drei Kontingentspieler zu verpflichten, kritisiert Bertele deutlich: „Ich dachte, das Fehlverhalten einiger Vereine in der vergangenen Saison wäre nicht mehr zu toppen, aber aktuell wurden wir eines Besseren belehrt. Wie man sich als ehrenamtlicher Vorstand dafür engagieren kann, den Unterhalt zusätzlicher, aber sportlich mittelmäßiger Importspieler zu finanzieren, ist mir bis heute ein Rätsel. Zumal dieses Vorgehen aufgrund der neuen Regelungen ab der Saison 2027/28 nicht mehr möglich sein wird, halte ich diese kurzfristig gedachte Planung für schwer nachvollziehbar.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Justin Maylan @ Elite Prospects

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