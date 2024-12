EHC KÃ¶nigsbrunn Ã¼berzeugt im letzten Hinrundenspiel

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 3:2 gewinnt der EHC Königsbrunn sein Heimspiel gegen die „Isar Rats“ des EV Dingolfing. Trotz Rumpfkader und umgestellten Reihen setzten...

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 3:2 gewinnt der EHC Königsbrunn sein Heimspiel gegen die „Isar Rats“ des EV Dingolfing.

Trotz Rumpfkader und umgestellten Reihen setzten sich die Brunnenstädter verdient gegen einen kämpferisch sehr starken Gegner durch.

Nach den vielen Ausfällen vom Freitag kehrten Toms Prokopovics und Lion Stange wieder in den Kader zurück, und mit dem erfahrenen Verteidiger Marc Streicher konnte der EHC seinen ersten Neuzugang präsentieren. Im Tor stand von Beginn an Stefan Vajs, sein Backup war Dave Blaschta.

Der EHC startete konzentriert und aus einer gesicherten Abwehr heraus. Gleich mit der ersten sehenswerten Aktion konnte Königsbrunn in Führung gehen. Bei einem schnell vorgetragenen Gegenstoß hatte Tim Bullnheimer ein Auge für seinen Mitspieler und bediente den links mitgelaufenen Marco Sternheimer, der freistehend zur 1:0 Führung einnetzte. Auch danach hatte der EHC mehr vom Spiel und kontrollierte die Begegnung, die Gäste hatten nur wenige gute Möglichkeiten. In der 16. Spielminute legte dann Luca Kinzel das 2:0 nach, er wurde von Toms Prokopovics mit einem millimetergenauen Querpass bedient und musste nur noch einschieben. Königsbrunn belohnte sich damit für das deutliche Chancenplus, bis zu ersten Pause fielen keine Tore mehr. Allerdings kassierte der EHC vor dem ersten Pausengang eine Strafzeit und durfte den zweien Abschnitt gleich in Unterzahl beginnen.

Die Strafzeit sollte sich rächen, denn in Unterzahl dauerte es gerade mal 36 Sekunden, bis der Puck nach Unordnung vor Goalie Stefan Vajs ins Königsbrunner Tor kullerte. Danach gab es bei den Unparteiischen eine Diskussion, ob der Treffer regulär war, das Tor zum 2:1 wurde dann aber doch noch zu Recht gegeben. Der Anschlusstreffer traf Königsbrunn wohl bis ins Mark, anders lässt sich das nächste gegnerische Tor zum 2:2 nur 18 Spielsekunden später nicht erklären. Schon gegen Kempten musste der EHC drei Doppelschläge kassieren. Doch die Gäste zogen einige Strafzeiten, die Brunnenstädter fanden wieder besser in die Begegnung und standen jetzt stabiler. In den Minuten vor der letzten Pause hatte Königsbrunn noch einige hochkarätige Chancen, ein weiterer Treffer wollte aber nicht mehr fallen.

Der Schlussabschnitt musste jetzt die Entscheidung bringen, Königsbrunn stand defensiv gut. In der 43. Spielminute hatte Lion Stange die erneute Führung auf dem Schläger, mit einer schönen Einzelaktion tankte er sich durch die gegnerischen Reihen und kam zum Abschluss, den aber der der Dingolfinger Keeper Jedrus entschärfen konnte. In der 49. Spielminute vergab Marco Riedl alleinstehend vor dem Tor, der EHC hatte mehr von der Partie. Zudem zogen die Gäste nun wieder Strafen. In der 52. Spielminute traf dann Tim Bullnheimer zum 3:2, er fälschte in Überzahl einen Schuss von Luca Kinzel unhaltbar ab und ließ das heimische Publikum jubeln. Die Gäste schwächten sich in den letzten Minuten vor dem Spielende selbst durch Strafen und konnten keinen Druck mehr aufbauen, so dass es nach 60 Spielminuten verdient 3:2 für Königsbrunn stand.

Trotz der vielen Ausfälle und dadurch resultierender Umstellungen kämpft sich der EHC Königsbrunn auf den vierten Rang in der Tabelle zurück. EHC-Coach Bobby Linke ist insgesamt zufrieden mit der gezeigten Leistung seiner Mannschaft:

„Nach der Niederlage war das ein gefährliches Spiel für uns. Wir hatten ein gutes erstes Drittel, ziehen aber noch eine strittige Strafzeit. Dann kassieren wir innerhalb einer Minute wieder mal zwei Treffer. Danach haben wir gewackelt, das war keine einfache Situation. Wir haben dann aber doch noch die Kurve bekommen und die drei Punkte geholt. Heute haben wir es defensiv sehr gut gespielt. Ich muss noch einen großen Dank an die Spieler der 1b aussprechen, die uns am Wochenende so gut ausgeholfen haben. Und Marc Streicher hat das in seinem ersten Spiel gut gelöst. Ich bin froh, dass er sich entschieden hat, bei uns bis zum Rest der Saison zu spielen.“

Tore: 1:0 Sternheimer (Bullnheimer, Prokopovics) (4.), 2:0 Kinzel (Prokopovics, Farny) (16.), 2:1 Schander (Gagnon, Janzen) (21.), 2:2 Abstreiter (Schander, Meichel) (21.), 3:2 Bullnheimer (Kinzel, Sternheimer) (52.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 8 EV Dingolfing 18 Zuschauer: 312

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV