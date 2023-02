EHC Königsbrunn siegt im Top-Spiel gegen Miesbach

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 5:3 gewinnt der Königsbrunn vor 611 Zuschauern auch die zweite Partie der Meisterrunde gegen den TEV Miesbach. Nach hartem und...

Nach hartem und intensiven Kampf in einer äußerst sehenswerten Begegnung hatten die Brunnenstädter gegen einen technisch versierten und kämpferisch starken Gegner das bessere Ende für sich.

Beide Mannschaften starteten mit drei Reihen in die Partie, die Gäste waren mit 16 Feldspielern angereist und Königsbrunn konnte 18 aufbieten. Im Tor der Brunnenstädter stand von Beginn an Stefan Vajs.

Die Kontrahenten starteten mit viel Einsatz in die Begegnung, doch wie schon im letzten Spiel gegen Kempten legte der EHC Königsbrunn schon in der ersten Spielminuten vor. Nach gerade mal 34 Spielsekunden traf Marco Sternheimer nach einem schnellen Gegenstoß zum 1:0 für die Brunnenstädter. Der EHC agierte sehr druckvoll und mit viel Zug zum Tor und hätte in der vierten Spielminute durch Viktor Shakhvorostov fast den zweiten Treffer nachgelegt, doch Gästetorwart Timon Ewert verhinderte eine deutlichere Führung der Königsbrunner. Nur eine Minute später kam dann Miesbach zum ersten Treffer, in Überzahl netzte Matthias Bergmann per One-Timer von der blauen Linie zum 1:1 Ausgleich ein. Königsbrunn hatte aber mehr vom sehr intensiv geführtem Spiel, ließ jedoch einige gute Chancen liegen. Kurz vor der Drittelpause konnte der EHC aber doch nochmal nachlegen, Toms Prokopovics netzte zum 2:1 ein. Sehr sehenswert war die Vorlage von Viktor Shakhvorostov, der quer zu seinem Sturmpartner den Puck ablegte und das Tor einleitete. Mit der hochverdienten Führung für Königsbrunn gingen beide Mannschaften ein erstes Mal in die Kabinen.

Auch nach dem Pausentee boten beide Mannschaften einen hochintensiven Fight, die Partie wurde hart, aber fair geführt, alle Checks zu Ende gefahren. In der 24. Spielminute traf dann Toms Prokopovics in Überzahl zum 3:1, doch danach kamen die Gäste immer besser in die Partie. Nur drei Minuten später verkürzte der TEV durch Slavíček auf 3:2, Miesbach hatte sich zuvor im Drittel der Königsbrunner festgesetzt. Nach einer weiteren Minute musste der EHC sogar den Ausgleich hinnehmen, Goalie Stefan Vajs leistete sich einen kapitalen Fehler und spielte die Scheibe direkt zum Gegner. Aus spitzem Winkel traf dann Ales Furch zum 3:3. Die Partie drohte zu kippen, denn Königsbrunn arbeitete nicht mehr so konsequent nach hinten wie im ersten Spielabschnitt. Doch Sekunden vor der zweiten Pause traf Peter Brückner freistehend zum 4:3 Drittelendstand, der TEV konnte zuvor unter Druck stehend nicht die Scheibe vor dem eigenen Tor unter Kontrolle bringen.

Der Schlussabschnitt versprach viel Spannung, die Begegnung war noch lange nicht entschieden. Königsbrunn verwaltete die knappe Führung und arbeitete konsequenter nach hinten als im zweiten Drittel. Die Zeit lief für die Brunnenstädter, die dann in der 54. Minute in Überzahl noch das 5:3 nachlegten. Marco Sternheimer fand nach klugen Anspiel von Peter Brückner aus spitzem Winkel die Lücke in der Deckung des Miesbacher Goalies. Die Gäste steckten aber nicht auf und warfen nochmal alles nach vorne, bleiben aber ohne Treffer. Auch die Herausnahme des Tormanns zugunsten eines weiteren Feldspielers brachte nicht die Wende, so dass der EHC am Ende zwar etwas glücklich, aber nicht unverdient gegen Miesbach vom Eis ging.

Königsbrunn steht nach dem Sieg über den Vorrundenmeister auf dem ersten Rang der Meisterrunde Gruppe A vor Peißenberg, muss aber am Sonntag gleich wieder gegen den TEV antreten. In Miesbach kommt es ab 18 Uhr zum Rückspiel gegen die bärenstarken Oberbayern.

EHC-Coach Bobby Linke war nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und drei wichtigen Punkten: „Es war die erwartet schwere Begegnung mit Play-off Charakter. Beide Teams haben alles in die Waagschale geworfen, um die Partie zu entscheiden. Es war ein sehr gutes und intensives Spiel, wir waren am Ende die glücklichere Mannschaft. Im ersten Drittel haben wir zu viel liegen lassen, im zweiten Abschnitt verloren wir dann den Zugriff auf Miesbach. Im letzten Drittel haben wir es gut gemacht und das Ergebnis verwaltet. Wenn wir alle zusammenstehen können wir auch gegen Top-Mannschaften wie Miesbach punkten. Ich freue mich schon auf das Rückspiel!“

Tore: 1:0 Sternheimer (Veisert, Szegedin) (1.), 1:1 Bergmann (Slavíček, Feuerreiter) (5.), 2:1 Prokopovics (Shakhvorostov, Szegedin) (19.), 3:1 Prokopovics (Beslic, Shakhvorostov) (25.), 3:2 Slavíček (Grabmeier, Deml) (28.), 3:3 Furch (Thyroff, Bacher) (29.), 4:3 Brückner (Bullnheimer, Szegedin) (40.), 5:3 Sternheimer (Brückner, Bullnheimer) (54.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 6 TEV Miesbach 6 Zuschauer: 611

TEV verliert in Königsbrunn

Zum ersten von zwei Spielen an diesem Wochenende reiste der TEV am Freitagabend zum EHC Königsbrunn. Beide Mannschaften treffen in der Meisterrunde Gruppe A der Bayernliga bereits am Sonntag wieder aufeinander, somit dürften die beiden Trainer ihre Mannschaften genauestens auf den Gegner eingestellt haben. Beim TEV fehlte an diesem Abend Patrick Asselin krankheitsbedingt, dafür rückte Ales Furch wieder in die Aufstellung von Michael Baindl. Die Mannschaft konnte sich wieder über die Unterstützung eines lautstarken Fanblocks freuen, so ist erneut ein Fanbus aus der Kreisstadt nach Königsbrunn gefahren.

Die Fans sahen gleich die frühe Führung für den EHC Königsbrunn. Marco Sternheimer traf nach 27 Sekunden zum 1:0. Danach musste Timon Ewert im TEV Tor zweimal seine ganze Klasse aufzeigen und verhinderte das 2:0. Kurz darauf hatte der TEV die erste Überzahlmöglichkeit und nutzte diese gleich. Matthias Bergmann zog von der blauen Linie ab und sein Schlagschuss fand den Weg vorbei an Stefan Vajs zum 1:1. In Unterzahl war wieder Ewert zur Stelle und verhinderte mit einer starken Parade die erneute Führung. Es entwickelte sich eine harte Partie mit einigen Nicklichkeiten. 7 Minuten vor der Pause scheiterte Ales Furch mit einem Alleingang am Torgestänge. Danach neutralisierte sich das Spiel etwas, ehe Königsbrunn 90 Sekunden vor der Pause durch einen Schuss aus dem Slot von Toms Prokopovics wieder in Front ging. Im Anschluss verhinderte nochmal Ewert das 3:1, ehe zum ersten Mal in die Pause ging.

Beide Mannschaften kamen mit Schwung aus der Mannschaft, aber Chancen gab es fast keine. Im Powerplay erhöhte dann Königsbrunn auf 3:1 durch Toms Prokopovics in der 25.Spielminute. Der TEV zeigte sich aber wenig beeindruckt und kam drei Minuten später durch einen direkt Schuss von Bohumil Slavicek wieder auf 3:2 heran. In der 28.Spielminure überraschte Ales Furch aus spitzen Winkel Stefan Vajs und die Scheibe rutschte kurios zum 3:3 über Linie und nur wenig später hatte Felix Feuerreiter das 3:4 auf dem Schläger, scheiterte aber nur an Vajs. Vier Minuten vor der Pause war Vajs nach einem Schuss von Felix Feuerreiter schon geschlagen, aber der Schuss wurde noch auf der Linie geblockt. 22 Sekunden vor der Pause ging dann der EHC Königsbrunn wieder im Führung. Peter Brückner staubt im Slot ab.

Zu Beginn des Schlussabschnitts agierten beide Mannschaften defensiv kontrolliert und es gab kaum gefährliche Angriffe. In Überzahl war es erneut der Ex-DEL Spieler Marco Sternheimer, der sechseinhalb Minuten vor dem Ende das 5:3 markierte. Die letzten beiden Minuten setzte Trainer Michael Baindl nochmal alles auf eine Karte und nahm Timon Ewert zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Es fiel aber kein weiterer Treffer und der TEV verliert mit 5:3 in Königsbrunn.

Weiter geht es für den TEV am Sonntag. Dann hat man gleich die Möglichkeit zur Revanche, wenn der EHC Königsbrunn um 18 Uhr zu Gast im MiaHelfnZam-Stadion ist.

EHC Königsbrunn – TEV Miesbach 5:3 (2:1/2:2/1:0)

Torfolge:

1:0 1.Min Marco Sternheimer (Veisert/ Szegedin);

1:1 5.Min Matthias Bergmann (Slavicek, Feuerreiter) 5-4PP;

2:1 19.Min Toms Prokopovics (Shakhvorostov, Szegedin);

3:1 25.Min Toms Prokopovics (Beslic) 5-4PP;

3:2 28.Min Bohumil Slavicek (Grabmaier, Deml);

3:3 29.Min Ales Furch (Thyroff, Rizzo);

4:3 40.Min Peter Brückner (Bullnheimer, Szegedin);

5:3 53.Min Marco Sternheimer (Brückner, Bullnheimer )5-4PP;

Zuschauer: 611

Strafen: EHC 6 – TEV 6

