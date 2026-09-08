EHC Königsbrunn schließt Kaderplanung ab

Königsbrunn. (PM EHC) Knapp zwei Wochen vor dem ersten Testspiel hat der EHC Königsbrunn drei weitere Personalentscheidungen bekannt gegeben.

Mit den Verlängerungen von zwei Torhütern und einem Stürmer ist der Kader der Brunnenstädter für den Start in die neue Saison komplett.

Benjamin Beck geht weiterhin für den EHC Königsbrunn aufs Eis. Der 27-jährige Torhüter gehört seit 2024 zum Aufgebot der Brunnenstädter und überzeugte in der vergangenen Saison bei mehreren Einsätzen. In der Vorrunde kam Beck auf einen Gegentorschnitt von 3,03 Treffern, in den Play-offs verbesserte er diesen Wert auf 2,67. Der gebürtige Landsberger wurde unter anderem beim Augsburger EV, den Eisbären Juniors Berlin und in der Red Bull Hockey Academy ausgebildet. 2017 wechselte er in die North American Hockey League, ehe er 2019 nach Deutschland zurückkehrte. Nach einer sportlichen Pause feierte Beck beim EHC Königsbrunn sein Comeback. Mit 2,04 Meter Körpergröße und rund 98 Kilogramm bringt er eine beeindruckende Präsenz im Tor mit.

Auch Robin Rieger bleibt dem Königsbrunner Eishockey erhalten und komplettiert in der neuen Saison das Torhüter-Quartett. Der 26-Jährige spielt seit 2014 für den EV Königsbrunn, zunächst im Nachwuchsbereich und seit 2018 auch für die erste Mannschaft. Rieger gilt als zuverlässiger Teamplayer, der in der Vergangenheit immer wieder als Backup einsprang, wenn er gebraucht wurde. In der kommenden Spielzeit steht er im Aufgebot des EHC Königsbrunn, bleibt zugleich aber auch für den EV Königsbrunn spielberechtigt.

Im Angriff setzt der EHC weiterhin auf Luca Wiendl. Der 21-jährige Stürmer machte bereits in der vergangenen Saison mit viel Einsatz und Präsenz im gegnerischen Drittel auf sich aufmerksam. Nach seiner Zeit im Augsburger DNL-Team wechselte Wiendl 2022 in den Seniorenbereich zum EV Königsbrunn. 2024 spielte er dort auch für die U20-Mannschaft, ehe er 2025 erste Erfahrungen beim EHC sammeln konnte. Seine Ausbildung in der Nachwuchsbundesliga zeigt sich in seinen schlittschuhläuferischen und stocktechnischen Qualitäten sowie in seiner variablen Einsetzbarkeit. Nach einer deutlichen Entwicklung in der Vorsaison soll Wiendl nun den nächsten Schritt machen. Wie Rieger bleibt auch er für den EV Königsbrunn spielberechtigt.

Teammanager Sven Rampf sieht in den drei Spielern wichtige Bausteine für das neu formierte Team: „Benni Beck wird uns in Notfällen zur Verfügung stehen; durch seine berufliche Situation ist er leider eingeschränkt. Er ist ein toller Mensch und hat sich zuletzt als Top-Goalie präsentiert. Auch Robin Rieger hat im vergangenen Jahr einen tollen Job gemacht und uns immer unterstützt. Er ist körperlich in einer Top-Verfassung und wird sicher Gelegenheit bekommen, sich zu präsentieren. Im Sturm hat sich Luca Wiendl im vergangenen Jahr unfassbar gut entwickelt und hart an sich gearbeitet. Im entscheidenden Spiel sieben um die Meisterschaft ist er verdientermaßen zum Zug gekommen und ist dieses Jahr wieder dabei.“

536 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht