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EHC Königsbrunn präsentiert neuen Trainer

29. Mai 20262 Mins read86
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Maxi Helling steht ab sofort für den EHC Königsbrunn als Chefcoach hinter der Bande (im Bild links Teammanager Sven Rampf, rechts Maxi Helling) - © EHC Königsbrunn
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Königsbrunn. (PM EHC) Nach dem Abgang von Erfolgscoach Bobby Linke brodelte die Gerüchteküche um die vakante Trainerposition beim EHC Königsbrunn.

Es wurde viel spekuliert, wer denn nun Nachfolger werden soll. Am Freitagabend präsentierte der Verein den künftigen Coach der Brunnenstädter.

Mit dem 30-jährigen Maxi Helling übernimmt ab sofort ein junger, aber bekannter Coach die Trainerposition. Er beendete 2021 seine Karriere als aktiver Spieler und war seit 2017 als Jugendtrainer beim EV Fürstenfeldbruck aktiv. Mit der U17 wurde er bayerischer Meister in der Bezirksliga, in der Landesliga erreichte Maxi Helling die U20 Vizemeisterschaft. 2023 übernahm er die erste Mannschaft des EV Fürstenfeldbruck und war dort eineinhalb Jahre Trainer, ehe er zurücktrat. Danach stand der für seine bedachte und überlegte Art bekannte Coach dem EHC Königsbrunn schon für zwei Spielzeiten als Co-Trainer von Bobby Linke zur Verfügung. In der letzten Saison wechselte er nach Erding, dort war er als Assistenztrainer an der Seite von Headcoach Dominik Quinlan tätig. Nun kehrt der mit einer C-Lizenz ausgestattete Coach wieder zum EHC Königsbrunn zurück. Seine Stärken sind analytisches Denken und die Arbeit mit Videoanalyse, um eigene Fehler zu erkennen und sich auf Gegner vorzubereiten. Mit den meisten Spielern hat er schon zusammengearbeitet, die Kennenlernphase fällt also größtenteils aus. EHC-Vorstand Tim Bertele nennt Gründe für die Verpflichtung des neuen Trainers:

„Nachdem bekannt wurde, dass Bobby Linke die kommende Saison nicht mehr Trainer bei uns ist, haben wir den Trainermarkt sehr sorgfältig sondiert. Es gab eine Vielzahl an Bewerbern, darunter auch große und interessante Namen. Wir haben uns mit Maxi Helling aber bewusst für einen jungen und motivierteren Trainer entschieden, der vor allem die Sprache der Spieler spricht und zu unserem Anforderungsprofil passt. Ausschlaggebend war vor allem, dass er unseren Verein und einen Großteil der Mannschaft bereits bestens kennt und sich Respekt durch seine bisherige Tätigkeit verdient hat. Trotz seines jungen Alters folgt er einer klare Philosophie und kennt die Bayernliga aus dem Stegreif. Er passt daher perfekt in unser Konzept, ein Team aus jungen und hungrigen Spielern zu formen. Nach dieser Vorgabe haben wir auch schon den Kader für die neue Saison zusammengestellt, welcher übrigens bereits zu 95% feststeht und in den kommenden Wochen Stück für Stück bekannt gegeben wird.“

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