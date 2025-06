EHC KÃ¶nigsbrunn prÃ¤sentiert den ersten Neuzugang

Königsbrunn. (PM EHC) In den letzten Wochen gab der EHC Königsbrunn einige Verlängerungen für den Kader zur neuen Saison 2025/2026 bekannt.

Am Wochenende präsentierte der Verein nun einen ersten hochkarätigen Neuzugang für die Offensive.

Der 24-jährige Angreifer Stefan Rodrigues spielte zuletzt bei der Ligakonkurrenz in Ulm und zählte dort zu den Leistungsträgern der Mannschaft. Sein Handwerk erlernte der quirlige Stürmer in seiner Geburtsstadt Ravensburg und durchlief dort den kompletten Nachwuchs. Im Seniorenbereich sammelte er danach erste Erfahrungen in der 1b-Mannschaft in der Regionalliga Südwest, in der DEL2 Mannschaft der Towerstars und in der Oberliga bei den Lindau Islanders, zu denen er dann 2020 wechselte. Nur ein Jahr später holte ihn Trainer Bobby Linke zu seinem damaligen Verein nach Ulm, wo er in den letzten Jahren zu einem wichtigen Teil der Mannschaft reifte. Gegen Königsbrunn machte er sich als ehrgeiziger und aggressiver Teamplayer einen Namen und blieb seinen Gegnern als Spieler in Erinnerung, der auch unter die Haut geht und wichtige Tore schießt. Bei den Devils in Ulm erzielte er in 149 Partien starke 178 Scorerpunkte und traf auch einige Male gegen den EHC Königsbrunn. Nach nun insgesamt vier Spielzeiten folgt er jetzt erneut dem Ruf von Bobby Linke und will für seinen neuen Verein um einen Platz in den Play-offs kämpfen. Der Königsbrunner Meistertrainer kennt den wendigen Stürmer genau:

„Ich habe Stefan als sehr ehrgeizigen und verbissenen Spieler kennengelernt. Mit seiner Schnelligkeit und Stocktechnik ist er ein ständiger Unruheherd. Er hat sich in den letzten Jahren in der Liga als Scorer etabliert und kann in den entscheidenden Momenten den Unterschied machen. Nun hat er ein Alter erreicht, in dem er den nächsten Schritt gehen und mehr Verantwortung für sein Handeln auf und neben den Eis übernehmen muss. Ich denke, der „Tapetenwechsel“ war dafür unausweichlich und bin überzeugt, dass wir ihm bei seinem Reifeprozess helfen können.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV