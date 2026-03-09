EHC Königsbrunn nach Auswärtssieg mit einem Bein im Finale

Königsbrunn. (PM EHC) Königsbrunn konnte am Freitag den zweiten Sieg in der Serie Best-of-Seven gegen die „Isar Rats“ des EV Dingolfing erringen. Am Sonntag blieben die Brunnenstädter in der Erfolgsspur und holten sich dank dem 4:3 nach Verlängerung auch den dritten Erfolg.

Der EHC trat die Reise nach Niederbayern mit dem gleichen Kader wie am Freitag an, zusätzlich war noch David Farny an Bord, dessen Sperre abgelaufen war. Im Königsbrunner Tor stand von Beginn an Routinier Stefan Vajs, als Backup war Benni Beck mit nach Niederbayern gereist.

Die Brunnenstädter zeigten sich von Beginn an hellwach und standen defensiv stabil. Mit viel Intensität und Tempo lieferten sich beide Mannschaften eine Partie auf Augenhöhe. In der dritten Spielminute erarbeitete sich der EHC einige gute Chancen, die aber ohne Zählbares blieben. Dingolfing sorgte vor allem mit der Paradereihe um Blake Luscombe für Gefahr, doch Königsbrunn blieb konzentriert und ließ nur wenige Abschlüsse zu. Mit Stefan Vajs hatte der EHC auch seine Nummer 1 im Tor. Beide Mannschaften hatten ihre Möglichkeiten, ein Treffer wollte aber bis Drittelende nicht fallen.

Im Mittelabschnitt fiel in der 22. Spielminute der erste Treffer von Königsbrunn in Überzahl. Der EHC spielte die numerische Überlegenheit geduldig aus und erzielte das 1:0. Tim Bullnheimer nahm nach dem Anspiel von Stefan Rodrigues kurz Maß und zimmerte die Scheibe mit viel Übersicht ins Dingolfinger Tor. Nur eine Minute später zappelte der Puck erneut im Gehäuse der Gastgeber. Nachdem Lion Stange die Scheibe im eigenen Drittel abfing und unter Kontrolle brachte, startete er mit viel Tempo seinen Alleingang und netzte zum 2:0 ein. Keine Minute später erzielten die Isar Rats den Anschlusstreffer zum 2:1, doch der EHC blieb fokussiert. In der 35. Spielminute erarbeiteten sich die Brunnenstädter während einer Druckphase einige gute Gelegenheiten, der nächste Treffer fiel aber erst in der 36. Spielminute. Johan Lorraine bediente den auf der rechten Seite lauernden Hayden Trupp, der per Onetimer zur 3:1 Führung vollendete. Doch die Freude war nur von kurzer Dauer, denn die Hausherren konterten den EHC nur eine Minute später aus und verkürzten auf 3:2. Der EHC hatte kurz vor der Pause noch eine Top-Chance, verpasste es aber, einen Wirkungstreffer zu erzielen.

Im letzten Abschnitt zeigten beide Mannschaften viel Einsatz, die Isar Rats gönnten ihrer Paradereihe sehr viel Eiszeit. Königsbrunn blieb jedoch konzentriert, verwaltete den knappen Vorsprung und lauerte auf Konter, die sich immer wieder ergaben. In der 54. Spielminute hatte Clay Ellerbrock den nächsten Königsbrunner Treffer auf der Kelle, scheiterte aber knapp an Dingolfings Goalie Christoph Schedlbauer. Das Spiel wurde hitziger, beide Mannschaften kassierten Strafen. Kurz vor Abpfiff konnten die Isar Rats dadurch nochmal ausgleichen, nachdem sie in Überzahl noch den Goalie zugunsten eines weiteren Feldspielers zogen und sich für ihren Mut mit dem 3:3 belohnten. Nach 60 Spielminuten musste jetzt die Overtime über Sieg oder Niederlage entscheiden. Beide Mannschaften traten nun mit jeweils vier Feldspielern gegeneinander an, mit dem besseren Ende für Königsbrunn. In der 66. Spielminute erzielte Tim Bullnheimer bei einem Konter den entscheidenden vierten Treffer zum Sudden Death. Stefan Rodrigues bediente den Königsbrunner Kapitän mit einem Pass, den er zentral zum 4:3 einnetzte und so für Fakten sorgte.

Königsbrunn holt sich dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, viel Leidenschaft und Einsatz den dritten Sieg der Serie und könnte am Dienstag den Sack zumachen. Die Spiele gegen die Isar Rats waren aber alle auf Augenhöhe, die Brunnenstädter sollten also gewarnt sein. EHC-Coach Bobby Linke freut sich über den Sieg, setzt den Fokus aber schon auf die nächste Partie: „Wir sind solide ins erste Drittel gestartet und haben die taktischen Vorgaben umgesetzt. Die Mannschaft hat trotz einigem Geplänkel einen kühlen Kopf bewahrt und solide gespielt. Im Mitteldrittel haben wir dann das Momentum auf unsere Seite gezogen. Leider haben wir auch Tore kassiert, die wir hätten verhindern können. Allerdings ist die Dingolfinger Offensive sehr stark, die kannst du nicht einfach abstellen. Wir sind mit der knappen Führung in den Schlussabschnitt gestartet und haben es eigentlich ganz gut gespielt. Die Strafen gegen Ende waren unglücklich, da haben wir uns selbst das Leben schwer gemacht. Kurz vor Spielende bekommen wir den Ausgleichstreffer und müssen in die Overtime. Beide Teams hatten da ihre Aktionen nach vorne, es war aber auch nichts Zwingendes dabei. Am Ende hatten wir den einen Konter mehr und schossen das entscheidende Tor. Wir haben über 60 Minuten gut gespielt und gut verteidigt, mit allem, was wir haben. Nach vorne konnten wir immer wieder Nadelstiche setzen. Alle Reihen haben heute ihren Job erledigt, und Stefan Vajs im Tor hat uns im Spiel gehalten. Mich freut es sehr für die Jungs, die Serie geht jetzt aber weiter und wir müssen uns auf den Dienstag fokussieren.“

Tore: 0:1 Bullnheimer (Rodrigues, Erdt) (22.), 0:2 Stange (23.), 1:2 Walinski (Teubner, Franz) (23.), 1:3 Trupp (Lorraine) (34.), 2:3 Schander (Maus, Huber) (37.), 3:3 Walinski (Franz, Schander) (60.), 3:4 Bullnheimer (Rodrigues) (66.)

Strafminuten: EV Dingolfing 14 EHC Königsbrunn 16 Zuschauer: 885