EHC KÃ¶nigsbrunn meldet zwei AbgÃ¤nge

Königsbrunn. (PM EHC) Vor zwei Wochen endete für den EHC Königsbrunn die Saison, dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung holte sich der Verein die bayerische Vizemeisterschaft.

Für die Verantwortlichen geht es aber sofort weiter mit der Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Zunächst vermeldete der EHC aber zwei Abgänge. Neben Toms Prokopovics wird auch Dennis Tausend in der kommenden Saison nicht mehr für Königsbrunn antreten.

Der inzwischen 23-jährige Toms Prokopovics wechselte 2022 aus der Regionalliga Ost von den Chemnitz Crashers in die Brunnenstadt. Als gebürtiger Lette belegte er neben dem US-Amerikaner Hayden Trupp die zweite Kontingentspielerstelle und konnte das heimische Publikum von Beginn an begeistern. Durch seine ehrgeizige und kompromisslose Spielweise eroberte er schnell die Herzen der Fans und holte sich gleich in seinem Debut den ersten Meistertitel. In 130 absolvierten Partien konnte er 177 Scorerpunkte erzielen und war bei seinen Gegnern stets gefürchtet. Nach nun drei sehr erfolgreichen Jahren wird er den nächsten Schritt in seiner Karriere machen. Inzwischen mit deutschem Pass ausgerüstet, hat er sich einem höherklassigen Verein angeschlossen und wird seinen Traum vom professionellen Eishockey leben. Coach Bobby Linke sieht den Abgang mit einem lachenden und einem weinenden Auge:

„Tomsi war drei Jahre ein wichtiger Teil unseres Teams. Durch seine offene Art konnte er bereits an Tag eins überzeugen und uns schnell von seinem Fähigkeiten überzeugen. Noch beeindruckender als seine sportliche Entwicklung ist seine professionelle Einstellung. Er war immer der Erste in der Kabine und war sich für keine Arbeit auf oder neben dem Eis zu schade. Wir verlieren mit Toms einen großartigen Sportler und einen noch besseren Menschen, der uns allen sehr ans Herz gewachsen ist. Wir wissen aber, dass sein Weg in Königsbrunn enden muss, da er für eine höhere Liga bestimmt ist und auch dort mit seiner Art die Herzen der Fans und Mitspieler erobern wird.“

Königsbrunns Vorstand Tim Bertele lässt ihn nur schweren Herzens ziehen: „Hinter Toms Erfolg steckt jahrelange Arbeit. Ich habe in 30 Jahren Eishockey noch nie einen Spieler erlebt, der keine Trainingseinheit verpasst hat und so konsequent an sich arbeitet. Von daher ist es nur logisch und richtig, dass er sich jetzt seine Chance bei einem Oberligisten verdient hat. Toms möchte sich unbedingt noch am 30.4. bei unserer Abschlussfeier bei allen Fans verabschieden und bedanken. Wir wünschen ihm bei seinem neuen Verein von Herzen nur das Beste und viel Erfolg!“

Neben Toms Prokopovics wechselte auch Dennis Tausend 2022 nach Königsbrunn, sein Abgang kommt für einige Fans überraschend. Tim Bertele nennt den Grund:

„Die Entscheidung, Dennis Tausend kein Vertragsangebot mehr zu unterbreiten, fiel uns alles andere als leicht. Er hat sich in den letzten drei Jahren immer voll in den Dienst der Mannschaft und des Vereins gestellt. Dennoch wollen wir den Umbruch im Team vorantreiben und jüngeren Talenten die Chance geben, sich in der Bayernliga zu etablieren. Ich wünsche Dennis alles Gute für seine Zukunft.“

Durch seine taktische Disziplin und bedingungslosen Einsatz ist Dennis Tausend während seiner Zeit in Königsbrunn schnell zu einem Publikumsliebling avanciert. Auch Verletzungen konnten den 32-Jährigen nicht stoppen. Mit unbändigem Willen kämpfte er sich zurück in die Mannschaft und hielt in der letzten Meistersaison den EHC in den Play-offs im Spiel. Unvergessen ist sein Ausgleichstreffer gegen den TSV Erding, als der EHC im März noch mit 0:2 Spielen zurücklag und er drei Minuten vor Spielende den Puck ins Kreuzeck zimmerte, weiß Coach Bobby Linke zu berichten:

„Besonders in Erinnerung bleibt das Tor zum 3:3 drei Minuten vor Spielende in Erding, als er unserer Mannschaft damit die Overtime ermöglichte und den Turnaround einläuten, der 2024 mit dem Titel endete. Dennis hat in den letzten Jahren alles für den EHC Königsbrunn gegeben und sich menschlich als auch sportlich toll entwickelt. Durch seinen Trainingsfleiß hat er es immer geschafft, sich eine wichtige Rolle im Team zu erarbeiten. Sobald es in die Playoffs ging, stand er für spezielle Aufgaben parat und konnte durch tolle Leistungen überzeugen.“ Auch neben dem Eis war er ein Teamplayer und immer für seine Mannschaft da: „Als Ansprechpartner für die jüngeren Spieler war sich Taui für keinen Spaß zu schade und konnte seine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben. Die Veränderungen im Kader führen allerdings dazu, dass wir uns schweren Herzens von Dennis verabschieden müssen. Auf der einen Seite können wir ihm nicht die Spielzeit und Rolle garantieren, die er sich verdient und auch selbst vorstellt. Auf der anderen Seite ist es für uns als EHC wichtig, jungen Spielern die Chance zu ermöglichen, in der ersten Mannschaft zu spielen. Dennis ist sehr ehrgeizig und topfit. Ich wünsche ihm, dass er eine Chance bei einem anderen Bayernligisten bekommt.“

