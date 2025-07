EHC KÃ¶nigsbrunn komplettiert das Torwart-Trio

Königsbrunn. (PM EHC) Schon Anfang Februar gab der EHC Königsbrunn bekannt, mit Stammtorhüter Stefan Vajs zu verlängern.

Nach dem Abgang von David Blaschta präsentieren die Vereinsverantwortlichen einen Neuzugang und eine Verlängerung.

Mit dem 22-jährigen Joshua Appler verpflichten die Brunnenstädter einen noch jungen, aber schon erfahrenen Spieler für die Torwartposition. Der gebürtige Bietigheimer stand schon als Zweijähriger auf Schlittschuhen und erlernte sein Handwerk in Heilbronn. Nachdem er zwei Jahre in Bietigheim spielte, wechselte er 2019 nach Augsburg und lief dort für das DNL-Team auf. Bei den Panthern durfte er einige Trainings absolvieren und bekam dann dort einen Fördervertrag. 2022/23 wechselte er in die DEL2 nach Bayreuth, doch der Verein stieg nach der Saison aus finanziellen Gründen freiwillig in die Oberliga ab. Nach einem Jahr in der dritthöchsten deutschen Liga kam für Bayreuth ein Insolvenzverfahren, die Mannschaft spielte mit Rumpfkader die Saison zu Ende. Für Joshua Appler änderten sich die Prioritäten, er fokussierte sich nun auf eine Karriere neben dem Sport und zog zu seiner Freundin nach Bobingen. Er begann eine Ausbildung als Bankkaufmann, Profieishockey kam für den hochtalentierten Schlussmann nicht mehr in Frage. Doch dann folgte ein Anruf von EHC-Teammanager Sven Rampf, der von seiner Situation erfahren hatte. Dieser überzeugte ihn in einem langen Gespräch von einem Engagement bei den Brunnenstädtern, inzwischen absolvierte er schon erste Sommertrainings mit der Mannschaft.

Als Dritten im Bunde gab der Verein die Weiterverpflichtung von Benjamin „Benni“ Beck bekannt, der während der letzten Saison nach Königsbrunn wechselte und auch zu zwei Einsätzen kam. Zuletzt stand er im Januar bei der Auswärtspartie gegen Dingolfing zwischen den Pfosten, nach seiner Einwechslung zeigte er sich als unüberwindliches Hindernis für seine Gegenspieler und sicherte den Königsbrunnern einen knappen, aber auch wichtigen 1:0 Sieg. Der 26-jährige gebürtige Landsberger spielte in der U16 der Berliner Eisbären und wechselte 2015 zur Red Bull Eishockey Akademie nach Salzburg. Von der U16 bis zur U20 stand er für die Nationalmannschaft im Tor. 2017 zog es ihn in die North American Hockey League und kehrte 2019 wieder nach Deutschland zurück. Danach zog er sich aus dem Sport zurück, ehe er dann sein Eishockey-Comeback beim EHC startete und sich dort als verlässlicher Teamplayer präsentierte.

Der ehemalige DEL-Torwart und Teammanager Sven Rampf sieht den Verein für die kommende Saison sehr gut aufgestellt:

„Sowohl Josh als auch Benni zeigten schon sehr früh ihr großes Talent, beide waren auf dem Sprung zum Profi-Torwart. Wir haben zuletzt Dave Blaschta verloren, der seinen Job im Kasten auch sehr gut gemacht hat und sind sehr dankbar für seine Zeit bei uns. Mit unseren aktuellen Goalies haben wir jetzt aber meiner Meinung nach das klar stärkste Torwart-Trio der Liga.“ Für den Verein ist das ein klarer Vorteil, merkt Sven Rampf an: „Ich bin sehr glücklich über diese Konstellation. Stefan Vajs ist unsere Nummer eins, aber die anderen beiden werden versuchen, ihm die Position streitig zu machen. Das wird sicher eine sehr spannende und für uns gute Situation, weil wir drei überragend starke Torhüter in unseren Reihen haben.“

Die neue Saison verspricht hochklassig und spannend zu verlaufen. Der EHC Königsbrunn empfiehlt deshalb, sich frühzeitig eine Dauerkarte zu sichern. Schon jetzt ist die Nachfrage nach reservierten Sitzplätzen für die kommende Saison enorm. Alle Dauerkarteninhaber, inklusive der letztjährigen Play-off-Dauerkarten, haben bis zum 1. August ein Vorkaufsrecht, ihre bisherigen Plätze zu behalten. Die Karten können online unter www.ehc-koenigsbrunn.de oder in der Geschäftsstelle Nibelungenstr. 8 in Königsbrunn erworben werden.

