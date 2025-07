EHC Königsbrunn kann zwei Leistungsträger halten

Königsbrunn. (PM EHC) Der Kader beim EHC Königsbrunn nimmt immer mehr Form an.

Am Sonntag gab der Verein bekannt, dass zwei Top-Stürmer trotz Wechselgerüchten den Brunnenstädtern weiterhin erhalten bleiben. Mit Anton Egle und Luca Kinzel verlängern die Verantwortlichen mit großen Spielertalenten, die in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt machen sollen.

Im Dezember kam der 22-jährige Anton Egle aus Schongau als Ersatz für den verletzten US-Amerikaner Hayden Trupp nach Königsbrunn. 2023 wechselte der junge Stürmer aus Schweden nach Deutschland in die Regionalliga Nord zu den Weserstars Bremen und konnte in seiner ersten Saison 66 Scorerpunkte verbuchen, davon 39 Tore und 27 Vorlagen. Danach folgte der Wechsel nach Schongau, wo er mit 31 Scorerpunkten nach 15 Spielen ebenfalls abliefern konnte und Top-Scorer seiner Mannschaft war. In Königsbrunn spielte sich Anton Egle innerhalb kürzester Zeit in die Herzen der Fans, vor allem sein unbekümmerter Spielstil und viele sehemswerte Treffer trafen den Nerv des Publikums. Im Januar schenkte er dem letztjährigen Meister Erding gleich drei Tore in einem Drittel ein und erzielte damit einen lupenreinen Hattrick.

„Mit Anton konnten wir letzte Saison einen sympathischen Rohdiamanten für uns gewinnen. Mit seiner offenen, freundlichen Art hatte er keine Probleme bei der Eingewöhnung. Er besitzt unglaubliche technische Fertigkeiten und hat das Potential, ein absoluter Unterschiedsspieler der Liga zu sein,“ weiß Königbrunns Coach Bobby Linke zu berichten. Er spekuliert aber auf eine Steigerung des jungen Top-Stürmers: „Im taktischen Verhalten kann er noch einiges verbessern, aber genau bei dieser Baustelle wollen wir ihm helfen, die nächsten Schritte zu machen. Wenn er im Sommer viel harte Arbeit investiert, steht ihm eine großartige Saison bevor.“

Ebenfalls weiter im Kader ist der 19-jährige Luca Kinzel, der in der Kaderschmiede des HC Davos von 2020 bis 2023 wichtige Erfahrungen sammeln konnte und in der U17 und U18 Nationalmannschaft schon sein Können bewies. Seine ersten Spiele im Seniorenbereich absolvierte er für den EV Füssen, ehe er 2024 zum EHC Königsbrunn wechselte. Schon in seiner ersten Saison entwickelt er er sich zu einem Leistungsträger der Mannschaft und überzeugte zuletzt in den Play-offs mit viel Übersicht. Das renommierte Fachmagazin Eishockey News kürte ihn nach der Saison zum Rookie des Jahres. Zu Recht, wie sein Coach Bobby Linke findet:

„Ähnlich wie Anton, ist Luca ein unfassbar technisch versierter Spieler. Trotz seines jungen Alters ist sein Hockey IQ, die Lauf- sowie Stocktechnik überdurchschnittlich für die Bayernliga. Es fehlt ihm aber noch die nötige Erfahrung und Konstanz. um diese Fertigkeiten in Effizienz umzuwandeln. Schafft er es im Sommer, seine Kraftausdauer zu verbessern, wird er in der nächsten Saison einen Riesenschritt nach vorne machen, da er sein Potential letztes Jahr nur andeuten konnte.“

Der EHC Königsbrunn weist auf den Dauerkartenverkauf hin. Schon jetzt ist die Nachfrage nach reservierten Sitzplätzen für die kommende Saison enorm. Alle Dauerkarteninhaber, inklusive der letztjährigen Play-off-Dauerkarten, haben bis zum 1. August ein Vorkaufsrecht, ihre bisherigen Plätze zu behalten. Die Karten können online unter www.ehc-koenigsbrunn.de oder in der Geschäftsstelle Nibelungenstr. 8 in Königsbrunn erworben werden.

