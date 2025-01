EHC KÃ¶nigsbrunn bleibt Derbysieger gegen Buchloe

Königsbrunn. (PM EHC) Der EHC Königsbrunn geht mit 6:2 in der heimischen Pharmpur EISARENA als Sieger gegen die „Pirates“ des ESV Buchloe vom Eis.

Die mit Rumpfkader angereisten Gäste zeigten sich aber als kämpferisch starke Gegner und machten den Brunnenstädtern das Leben schwer.

Buchloe hatte mit sehr vielen Ausfällen zu kämpfen und war mit nur 13 Feldspielern angereist, drei Sturm- und zwei Defensivreihen konnte der ESV aber aufbieten. Bei den Brunnenstädtern sah die Lage nicht ganz so dramatisch aus, auch wenn noch nicht alle Leistungsträger an Bord waren. Der EHC konnte zumindest mit drei kompletten Reihen auflaufen. Im Tor der Königsbrunner stand von Beginn an Stefan Vajs, als Backup hielt sich Benjamin Beck bereit.

Der EHC startete mit viel Offensivdrang und ging gleich in der zweiten Spielminute mit 1:0 in Führung. Marco Riedl schaltete nach dem Bully in der gegnerischen Zone am schnellsten, eroberte sich die Scheibe und netzte ins linke obere Kreuzeck ein. Königsbrunn blieb weiter am Drücker und hatte in der fünften Spielminute die nächste große Chance. Buchloe tat sich zunächst schwer und hatte in der siebten Spielminute die erste nennenswerte Möglichkeit, kam dann aber besser in die Begegnung. Den nächsten Treffer markierte wieder der EHC, in doppelter Überzahl spielte Marco Sternheimer quer zu Anton Egle, der per brachialer, platzierter Direktabnahme den Puck ins Netz hämmerte. Königsbrunn hatte danach noch einige gute Chancen, der nächste Treffer fiel dann in der 18. Spielminute bei angezeigter Strafe gegen Buchloe. Bei einem schnellen Gegenstoß verwandelte Marc Streicher seinen eigenen Rebound und traf zum 3:0. Anton Egle hatte Sekunden vor Drittelende noch das 4:0 auf dem Schläger, doch zum Glück für die Pirates verzog der Schwede, ehe es in die Pause ging.

Der zweite Spielabschnitt gestaltete sich ausgeglichener, Königsbrunn kassierte nach unnötigen Fouls Strafzeiten. In der 25. Spielminute und in doppelter Überzahl verkürzte der ESV auf 3:1. Bitter für Buchloe war der Ausfall von Michal Petrak, der vom eigenen Spieler angeschossen wurde und daraufhin verletzt vom Eis musste, für ihn war die Partie beendet. Doch die Gäste zeigten weiter eine couragierte Leistung und kamen immer wieder zu Torchancen. In der 33. Spielminute traf Mika Reuter scheinbar zum 4:1, doch das Tor wurde von den Schiedsrichtern aberkannt. Dafür durften die heimischen Fans in der 37. Minute feiern, als Marc Streicher zum 4:1 traf. Der Jubel war aber noch nicht verebbt, als Buchloe nur Sekunden später ebenfalls traf, die Gäste agierten giftig im gegnerischen Drittel. Königsbrunn verteidigte nur schlampig und ließ den Pirates zu viel Raum, mit dem 4:2 ging es dann ein letztes Mal in die Kabinen.

Im letzten Spielabschnitt begann der EHC furios. Anton Egle hatte in den ersten Sekunden gleich eine sehr gute Torchance, danach zog Königsbrunn jedoch wieder eine Strafzeit. Buchloe hatte nun die Chance, auf ein Tor zu verkürzen, doch die Gäste agierten nervös und unkonzentriert. Nach Scheibenverlust der Pirates vor dem eigenen Drittel schnappte sich Marco Sternheimer den Puck und netzte in der 42. Spielminute alleinstehend vor dem Buchloer Goalie ein. Der Treffer in Unterzahl zum 5:2 war die Vorentscheidung. Die Gäste gaben zwar nie auf, doch Königsbrunn ließ nur wenig zu und hatte mit Stefan Vajs einen sichern Rückhalt im Tor. Der EHC hatte noch gute Chancen, ging damit aber zu fahrlässig um. In der 56. Spielminute durften die heimischen Fans doch nochmal jubeln, als Tim Bullnheimer zum 6:2 traf. In Überzahl fälschte der Königsbrunner Kapitän ein Zuspiel von Anton Egle unhaltbar ein. Gleich danach kassierte der EHC zwar eine doppelte Strafzeit, doch die Partie war längst gelaufen, bis zum Abpfiff fielen keine Tore mehr. Königsbrunn gewinnt am Ende verdient gegen aufopferungsvoll kämpfende Gäste und verteidigt weiter den dritten Tabellenplatz.

EHC-Coach Bobby Linke hatte nur wenig Grund zur Kritik und zeigte sich insgesamt zufrieden mit der gezeigten Leistung:

„Nach dem Freitagsspiel gegen Erding war es wichtig, heute wieder in die Spur zu kommen. Wir wollen unbedingt am zweiten Platz dranbleiben. Die Mission ist uns heute geglückt. Im Mitteldrittel haben wir zu fahrlässig agiert und unnötig Strafen gezogen. Das hat uns den Spielfluss genommen. Der Unterzahltreffer war der Knotenlöser für uns, das haben wir dann konsequent heruntergespielt. Marc Streicher hat zwei schöne Tore abgeliefert, es ist schön zu sehen, dass auch mal andere Spieler die Tore treffen, wenn es bei einigen Leistungsträgern mal nicht ganz so rund läuft. Ich bin stolz auf die Teamleistung, nun gilt es weiter nach vorne zu schauen und weiter zu punkten.“

Tore: 1:0 Riedl (Tausend) (2.), 2:0 Egle (Sternheimer, Prokopovics) (13.), 3:0 Streicher (Brückner, Egle) (18.), 3:1 Krammer (Keil, Schurr) (25.), 4:1 Streicher (Egle, Bullnheimer) (37.), 4:2 Krafczyk (Schurr, Mikulic) (37.), 5:2 Sternheimer (Szegedin) (42.), 6:2 Bullnheimer (Egle, Reuter) (56.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 16 ESV Buchloe 16 Zuschauer: 618

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV