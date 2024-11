EHC KÃ¶nigsbrunn bleibt am Wochenende ohne Punkte

Königsbrunn. (PM EHC) Mit 4:5 verliert der EHC Königsbrunn sein Heimspiel gegen „Die Löwen“ des EHC Waldkraiburg. Dabei hatten die Brunnenstädter genügend Gelegenheiten, die...

Dabei hatten die Brunnenstädter genügend Gelegenheiten, die Partie gegen einen sehr starken Gegner zu ihren Gunsten zu drehen und scheiterten am Ende an der fehlenden Effektivität.

Die Brunnenstädter mussten wie schon am Freitag auf einige Spieler verzichten, neben den beiden Langzeitausfällen Dominic Erdt und Philipp Sander fehlten noch Leon Steinberger, Peter Brückner Lion Stange und Marco Riedl. Im Tor stand von Beginn an Stefan Vajs, als Backup saß Dave Blaschta auf der Bank.

Von Beginn an zeigten die Gäste, warum sie als Aufsteiger so erfolgreich sind, mit viel Selbstvertrauen drängten sie überfallartig ins gegnerische Drittel und generierten einige gute Möglichkeiten. Aber auch Königsbrunn sorgte für Druck im Drittel der Löwen, die Partie erinnerte an einen offenen Schlagabtausch mit offenem Visier. Den ersten Treffer markierten die Gäste, in der sechsten Minute überwand Leon Decker bei einem schnellen Gegenstoß mit einem verdeckten, harten Schuss Goalie Stefan Vajs. In der achten Spielminute traf dann Leon Hartl nur den Pfosten, drei Minuten später durften die Königsbrunner Fans ein erstes Mal jubeln. Max Petzold überraschte den gegnerischen Torwart mit einem verdeckten Schuss zum 1:1 Ausgleich, Tim Bullnheimer hatte Goalie Lode die Sicht verstellt. Nur 30 Sekunden später war aber Schluss mit Freude, die Löwen gingen erneut in Führung, wieder war es ein verdeckter Schuss, der den Weg zum 1:2 ins Tor fand. Weitere 30 Sekunden später stand es plötzlich 2:2, Hayden Trupp bediente bei einer Angriffssequenz mit einem Querpass Luca Kinzel, der dann freistehend zum Ausgleich einnetzte. In der 17. Spielminute legte Waldkraiburg in Überzahl das 2:3 nach, zwei Minuten später dann sogar das 2:4 und bestraften die Brunnenstädter für einen Scheibenverlust beim Spielaufbau. Königsbrunn konnte aber in der letzten Spielminute noch verkürzen, in Überzahl zimmerte Toms Prokopovics nach feinem Pass von Hayden Trupp den Puck per Direktabnahme ins Tor der Löwen, ehe es ein erstes Mal in die Kabinen ging.

In der Pause hatte es wohl eine klare Ansage von Coach Bobby Linke gegeben, denn Königsbrunn stand nach Wiederanpfiff defensiv besser und agierte jetzt konzentrierter. Bis zur 30. Spielminute erarbeiteten sich die Brunnenstädter ein Chancenübergewicht, gerieten dann vier Minuten in Unterzahl, die aber ohne Folgen blieb. Auch danach hatte Königsbrunn den Ausgleich auf dem Schläger, der Mittelabschnitt blieb jedoch torlos.

Im Schlussdrittel legten die Gäste nochmal stark los und suchten die Entscheidung, in der 44. Spielminute fiel dann auch der verdiente Treffer durch Sramek zum 3:5. Der Treffer war wohl das Wecksignal für Königsbrunn, denn 20 Sekunden später im direkten Gegenzug traf Tim Bullnheimer bei einem schnell vorgetragenen Konter zum 4:5. Die Brunnenstädter hatten nun sechs Minuten, um den Ausgleich zu erzielen. Die Zeit lief jetzt aber gnadenlos herunter, und Waldkraiburg verteidigte clever. Königsbrunn verzettelte sich oft in der Offensive und blieb zu harmlos in der gegnerischen Zone. Am Ende gewinnen die starken Gäste und holen sich verdient drei Punkte aus der Brunnenstadt.

„Man hat den Jungs noch die Verunsicherung aus dem letzten Spiel angesehen, die waren teilweise noch neben der Spur. Da haben wir zu viele Fehler gemacht, die dann zu Kontern geführt haben,“ resümiert der Königsbrunner Coach Bobby Linke. „Im zweiten und dritten Drittel haben wir das dann defensiv ganz gut gespielt, waren stabiler, aber vorne zu harmlos. Da spielen wir zu kompliziert. Waldkraiburg hat heute ein tolles Spiel abgeliefert, die waren defensiv sehr stabil, in Überzahl immer gefährlich und sehr konzentriert. Da ist auch im letzten Drittel keiner in Panik verfallen, die haben uns kaum Möglichkeiten gegeben und fast keine Fehler gemacht. Ganz klar, Waldkraiburg hat heute verdient die drei Punkte eingefahren.“

Tore: 0:1 Decker (Kokes) (6.), 1:1 Petzold (11.), 1:2 F. Lode (Maierhofer, Vogl) (12.), 2:2 Kinzel (Trupp, Prokopovics) (12.), 2:3 Vogl (Hora, Kokes) (17.), 2:4 Sramek (Vogl, Maierhofer) (19.), 3:4 Prokopovics (Trupp, Sternheimer) (20.), 3:5 Sramek (Hora) (44.), 4:5 Bullnheimer (Döring, Sternheimer) (44.)

Strafminuten: EHC Königsbrunn 12 EHC Waldkraiburg 10 Zuschauer: 442

